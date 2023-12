¿Qué significa y qué debo hacer si mi perro come pasto?

Es cierto que los perros son carnívoros por naturaleza, por lo que sus sistemas digestivos están adaptados para procesar principalmente carne. Sin embargo, también tienen la capacidad de consumir una variedad de alimentos, incluyendo algunas fuentes de origen vegetal.

En la actualidad, muchos perros domésticos se adaptan a una dieta más variada, que a menudo incluye alimentos comerciales preparados para canes que contienen tanto proteínas de origen animal como vegetal. Aunque son carnívoros, también pueden beneficiarse de los nutrientes presentes en fuentes vegetales.

Seguramente más de una vez has visto a tu perro comer pasto en el jardín o el parque de casa. De acuerdo a un estudio publicado por la revista científica WebMD Magazine Digital, ocho de cada diez perros tienen esta conducta en sus paseos diarios. A continuación, te dejamos cuáles son las causas de este comportamiento que tienen las mascotas.

Pon atención a los comportamientos que tiene tu perro. Imagen de archivo.

Dolor de estómago

Cuando a los perros les duele el estómago, muchas veces recurren a comer pastos que son ásperos e irritantes, ya que este tipo de vegetación les provoca el vómito cuando se encuentran con alguna molestia estomacal o acidez. Estos pastos son agresivos a la mucosa gástrica, por lo que automáticamente vomitan.

Curiosidad

Cuando nuestras mascotas son cachorros, por lo general se ponen a comer pasto para probar el sabor, o porque simplemente les gustó el olor o la textura. A veces, incluso lo hacen para sobrellevar el aburrimiento o porque les genera curiosidad.

Para expulsar un cuerpo extraño

En algunas ocasiones, por descuido de los dueños, los perros suelen comer alguna cosa indebida, tal como un objeto extraño, una pelotita o una piedra. Por esta razón, ingerir pasto áspero, genera un efecto irritante en las paredes digestivas y terminan aumentando la secreción de líquidos y vomitando el cuerpo extraño.

Existen muchas razas de perros, cada una con características únicas. Imagen de Shutterstock.

Complemento nutricional

Otra de las razones por las cuales tu perro come pasto es porque busca suplir alguna necesidad nutricional insatisfecha. De esta manera incorporan fibras y nutrientes en su dieta. Este tipo de vegetación podría ayudarlos a hacer una limpieza digestiva. Sin embargo, algunos expertos dicen que nuestros amigos de cuatro patas no tienen los medios para digerir el césped, así que no aportaría valor nutricional para ellos.

Para refrescarse

Cuando hay rocío en el jardín, o los días de lluvia, algunos perros proceden a comer césped mojado para obtener una sensación de frescura en la boca. Es una especie de remedio natural para aliviar el calor y demás.

En conclusión, hay que dejar a nuestras mascotas que sean libres y coman pasto. Sin embargo, hay que prestar atención a que no coman plantas tóxicas o con pesticidas. Si esta práctica es muy habitual, es recomendable consultar con un veterinario.