Un día más, Nati Jota llamó la atención en las redes sociales con el contenido que compartió. En Instagram la siguen dos millones y medio de personas que están atentas a cada movimiento que realiza. Ahora, compartió un álbum de fotos con el que se sinceró y sus admiradores la llenaron de corazones y mensajes.

Nati Jota se sinceró en Instagram: "No me gusta mentir"

"Iba a poner 'dump de diciembre' como dice el piberío pero me acordé que no estoy del todo segura de qué es un dump y además hay alguna foto de noviembre y a mí no me gusta mentir ni cuando no hay riesgo ni costo ni nadie", redactó Nati Jota junto a las imágenes.

Las fotos de Nati Jota en la red

"Diosa", "Sos enorme", "Ok, lo hermosa que sos", "Sos divina", "Qué mujer", "Por esto amo mi país. Aguante Argentina", "Bella", "Natuti es la verdadera. Hay que bajarse del dump ese y ser más auténtico" y "Hermosa", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Y así como hay muchos que la llenan de elogios, hay algunos que en redes la critican. Al respecto, en una entrevista con Teleshow, Nati Jota señaló: "La verdad que he entendido que me va a seguir pasando. Eso también lo trato de trabajar porque te pasa una vez, y después pasa, chau".

"Ahora no estoy en una pero va a venir porque yo ya sé que como no me gusta quedarme en los lugares políticamente correctos, quizás alguna baldosa floja un poquito te la piso, porque también está ahí, creo, mi valor agregado: jugármela un poco con algunas cosas", añadió.