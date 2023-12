Esta es la mezcla casera definitiva para limpiar y abrillantar el cuero

El cuero es un material muy conocido por su durabilidad. Tener algún mueble con este material en nuestro hogar, es señal de que durará cuatro veces más que un mueble común. Además, si poseemos un sillón de cuero sabemos que generalmente, no requieren de mucho mantenimiento, al contrario de lo que se piensa, el cuero no es un material delicado. A esto le podemos sumar que es un tejido orgánico que aisla el calor y no absorbe los olores de la misma manera que lo hacen otras telas.

Por lo general, mantenerlo en buenas condiciones y limpiar este material no suele ser una tarea díficil. Pero al ser un material orgánico, el cuero necesita cuidados específicos para manterse hidratado, fresco y flexible. Debemos tener procurar alargar la vida útil de este material conservando su brillo.

Si tenés muebles de cuero, es importante mantenerlos para proteger el material. Fuente: Shutterstock

La mezcla definitiva para cuidar y abrillantar el cuero

Con este método casero puedes realizar un limpiador para tu sillón o sillas de cuero. Sólo necesitarás tres ingredientes, entre ellos, vinagre, aceite de almendra o de coco y agua destilada. En primer lugar, debes vertir 120 ml de vinagre blanco en un recipiente, luego agregarle las 3 cucharadas de aceite y finalmente 120 ml de agua destilada.

Luego, procede a mezclar bien para que se integren todos los ingredientes y agrega unas 12 hojas de papel de cocina. A continuación, vas a tener toallitas impregnadas con vinagre y aceite de almendra o coco para limpiar tu sillón y tus muebles con material de cuero. Lo ideal es que la toallita que utilicemos para esta tarea no este completamente mojada si no un poco húmeda. Ya que el cuero es un tejido que debemos cuidar de mojarse completamente.

También debes evitar que se reseque hidratándolo regularmente. Fuente: Pexels

Es importante, por lo dicho anteriormente, que ventilemos el espacio en que limpiamos el cuero para que se seque rápido. De la misma forma que si lo hacemos con alguna prenda como una cartera o billetera que lo sequemos en un espacio abierto. Pero no directamente al rayo del sol.