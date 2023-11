“Te amo”: quién es el reggaetonero que se le declaró a la Doctora Polo

Ana María Polo, conocida popularmente como la Doctora Polo, es una figura destacada en el mundo de la televisión y las redes sociales. Nacida el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba, la Doctora Polo ha forjado una carrera impresionante como abogada, influencer y presentadora de televisión.

Graduada en Derecho de la Universidad de Miami, la Doctora Polo comenzó su carrera legal ejerciendo como abogada especializada en casos de familia y relaciones personales. Su pasión por la justicia y su capacidad para abordar problemas legales complejos captaron la atención de productores de televisión, llevándola eventualmente a la pantalla chica.

Es por eso que, en 2001, la Doctora Polo saltó a la fama en el papel de jueza para el programa "Caso Cerrado", un programa de televisión que aborda disputas legales y conflictos familiares. Su enfoque directo y su habilidad para ofrecer soluciones prácticas la han convertido en un referente de la televisión hispana en los Estados Unidos y toda América Latina.

Mira el video de los amores de la Doctora Polo

Fue tanto el éxito de la Doctora Polo en la televisión, que su programa estuvo por 18 temporadas al aire, y sumó millones de espectadores a través de los años. Es por eso que, hasta en la actualidad, tiene fanáticos que la siguen desde sus inicios, y se mantienen al tanto de cada paso que da, tanto en lo personal como en lo profesional.

Sin embargo, algo de lo que poco se sabe respecto a la cubana es su vida amorosa. Pues, Polo se ha encargado de llevar un perfil bajo a lo largo de su carrera, manteniendo en privado sus relaciones personales. No obstante, por mucho tiempo corrieron rumores respecto a su orientación sexual y a sus posibles parejas, aunque sin ninguna confirmación de su parte.

¿Romance entre la Doctora Polo y Ozuna?

Esto, aparentemente, habría quedado atrás. Pues, la famosa Ana María se besó con un reggaetonero y lo subió a las redes sociales, desatando el furor y el debate entre los internautas. El nuevo amor de la Doctora sería nada más ni nada menos que de Ozuna, el artista urbano conocido como “el negrito de ojos claros”. Pues, el cantante puertorriqueño compartió en Instagram una foto besando a la mujer de 64 años, con la leyenda: “Con la reina de todas las generaciones!! Cómo Te amo @anapolotv”.

Ozuna le confesó su amor a la Doctora Polo. Foto: Instagram @anapolotv / @ozuna

Por su parte, la Doctora comentó “Te amo más”, acompañado de un emoji que señalaba “Coming soon”, es decir, “muy pronto”. Es por ese último mensaje que algunos internautas pensaron que dicha foto podría ser un indicio de una nueva producción que habrían grabado en conjunto. Aun así, hubo quienes se sorprendieron por el supuesto romance entre ambas personalidades.

“No ningún afternoon y ningún hello”; “Me dejaron loca y sin idea”; “El negrito de ojos claros con la doctora polo. Simplemente un plot twist que no esperaba”; “Pero señora polo, él es mi esposo”; “Ya me puse celoso, pero no sé de cuál”; “Me he visto todos los capítulos ahora que trabajo desde casa”; “que guapos mis bebés, duren mucho”; “Kheeeeee, ¿cómo es posible este sucesoooo?”; “yo quiero uno así aunque se dé piquito, mi reina”; “Que envidia le tengo a Ozuna”, comentaron los seguidores de Instagram de ambos.