Qué actor de 'Grey's Anatomy' fue elegido el hombre más sexy del 2023

Todos los años, la popular revista estadounidense People elige al hombre más sexy del año. En 2022 el elegido fue Chris Evans, el actor que interpreta al Capitán América en el universo Marvel. Este año, se lo llevó una de las figuras más queridas de la pantalla chica. Para este 2023 fue el turno de Patrick Dempsey, de 57 años.

Patrick Galen Dempsey es un reconocido actor estadounidense que ha participado en cientos de películas y series de éxito. De hecho, uno de los papeles más recordados de su carrera es en la serie de médicos 'Grey's Anatomy', en la cual interpretó al querido neurocirujano Derek Shepherd durante 19 temporadas. Su gran talento y su carisma a lo largo de la serie, lo llevaron a ser nominado al Emmy.

Patrick Dempsey fue nombrado "Sexiest man alive", traducido como "el hombre vivo más sexy". Imagen de Instagram @people.

Según reveló el actor, formar parte de la lista de hombres más atractivos no le hará ganar puntos con su familia. De hecho, Dempsey afirmó que sus hijos no perderían la oportunidad de hacer bromas al respecto, preguntando por qué lo habían elegido a él. Sin embargo, la belleza no es lo único que se tiene en cuenta para otorgar este título, pues la revista People también se fija en su trayectoria y sus logros en la pantalla.

El actor es dueño del Centro Dempsey, que se encarga de ayudar a pacientes con cáncer y sus familias, proporcionando ayuda psicológica, nutricional y todo tipo de asistencia. Se trata de una organización que el intérprete fundó para homenajear a su madre, Amanda Caisson, quien falleció en 2014 a causa de esta grave enfermedad.

El actor interpretó al galán Derek Shepherd. Imagen de Instagram @people.

Patrick no solo tiene una gran pasión para la actuación, sino también para el automovilismo, puesto que es piloto de carreras. Si bien no se dedica a esta actividad de manera profesional, ha participado en varias competencias incluyendo la famosa carrera de resistencia, las 24 horas de Le Mans. Además, el intérprete es dueño de un equipo de carreras, el Dempsey-Proton Racing.