Cinthia Fernández deslumbró con belleza y se llevó todas las miradas

Cinthia Fernández se caracteriza por no callarse nada. Ya sea en las redes sociales, o delante de las cámaras de TV, la bellísima panelista no pasa desapercibida y sus descargos siempre dan mucho de qué hablar. Ahora, sorprendió a todos al contar que quiso llegar a un acuerdo económico con su ex, Matías Defederico, por la deuda alimentaria.

"La casa está a nombre de él. Pero es un bien matrimonial, la compramos cuando estábamos casados. Yo hice la casa nueva porque quiero que mis hijas vivan en un lugar lindo y tengo mis posibilidades y me ayudan también un montón las redes. Para mi es hermoso eso", explicó Fernández.

Luego, contó que el ex futbolista le transfiere 55 mil pesos de cuota alimentaria y que ella buscó un nuevo acuerdo al que él no accedió. "Le ofrecí saldar sus deudas poniendo la casa a nombre de las hijas, él no tendría problemas con la licencia de conducir, ni para salir del país, y un montón de cosas por las que hoy casi ni puede vivir porque está acorralado por la Justicia", señaló.

¿Cuál fue la respuesta? "Y me dijo ‘¿para que metas un macho como metiste a Martín? -reveló Cinthia-. Martín, que tenía su departamento, es una persona de posición económica que no necesita nada de nadie, ni vivir en mi casa, ni robarme una casa… De hecho pagaba el colegio de mis hijas. Un señor ¿Qué podés esperar? ¡Esas respuestas de machista!".

Cinthia Fernández no se calla nada

También, Fernández indicó: "Vive de joda todo el tiempo, comprando champagne a mansalva, que no le falta nunca. Tenía dos departamentos que los hizo poner a nombre de vaya a saber quién. Ahora tiene una denuncia penal por ocultamiento de patrimonio".

Ahora, en Instagram se llevó todas las miradas con una fotografía en la que deslumbró con su gran belleza. "Fusilada... ahora fútbol. Si me duermo, no es mi culpa", escribió junto a la foto que no pasó desapercibida en la web.