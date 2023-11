Respira profundo antes de ver cómo sería Taylor Swift si fuera mexicana, según la Inteligencia Artificial

La carrera de Taylor Swift es un fenómeno en la música pop contemporánea. Nacida el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania, Swift comenzó a destacar a una edad temprana como cantante y compositora. Su álbum debut homónimo, lanzado en 2006, la catapultó a la fama con éxitos como "Tim McGraw" y "Teardrops on My Guitar". Desde entonces, ha experimentado un ascenso meteórico con hitos notables en su vida y carrera.

Uno de los momentos más significativos fue el lanzamiento de "Fearless" en 2008. Este álbum no solo consolidó su estatus como superestrella, sino que también hizo historia al convertirla en la artista más joven en ganar el premio Álbum del Año en los Grammy. Swift se convirtió en una fuerza dominante en la industria musical, combinando habilidades líricas excepcionales con una conexión única con su base de admiradores.

En 2014, Taylor Swift rompió aún más barreras con "1989", un álbum que marcó su transición del country al pop. Este cambio no solo fue artísticamente audaz, sino que también la llevó a obtener múltiples premios Grammy, incluido Álbum del Año por segunda vez. Los sencillos "Shake It Off" y "Blank Space" se convirtieron en himnos pop y establecieron nuevos récords en las listas de éxitos.

En 2020, Swift sorprendió al mundo al lanzar dos álbumes en menos de un año: "Folklore" y "Evermore". Estas obras maestras indie folk la llevaron a ganar el Grammy al Álbum del Año por tercera vez, demostrando su versatilidad y capacidad para reinventarse constantemente.

Así sería Taylor Swift si hubiese nacido en México, según la IA. Foto: Midjourney

En la actualidad, Taylor es la artista más escuchada a nivel global, por lo que se ha ganado el respeto de sus colegas y millones de fanáticos a lo largo del mundo. Es por eso que sus seguidores no dudan en ir a cada uno de sus shows, sean donde sean. En medio del furor por el Eras Tour, con el que la cantante llega por primera vez a Latinoamérica, algunos internautas se animaron a preguntarle a la Inteligencia Artificial cómo sería Swift si hubiese nacido en México. El resultado se volvió viral.