Netflix: esta es tu última oportunidad para ver esta película antes de que abandone la plataforma

Netflix se despide de una de las estrellas de su catálogo. Hace unos días, la plataforma anunció que iba a retirar una de las películas consideradas de culto. Por eso, es el momento ideal para aprovechar las últimas horas de este thriller de los 2000 antes de que desaparezca.

Netflix ha anunciado que noviembre será un mes de muchas despedidas. Entre ellas se encuentran producciones como Rápidos y Furiosos 2, Orgullo y Prejuicio, Bee Movie, Terminator y todas las producciones de Mi Villano Favorito. Pero hay una de ellas que ha sorprendido a todos.

Se trata de The Gift o Testigo en español. Esta es una película que cuenta con la maravillosa actuación de Keanu Reeves. Esta no es una de las producciones más conocidas de Keanu pero a pesar de ello, es catalogada como uno de los mejores thrillers de la historia cinematográfica.

No te pierdas el tráiler de la película The Gift

The Gift es una producción de los 2000 y cuenta con la dirección de Sam Raimi, quien ha participado en películas como Spider-Man. Este film sigue de cerca la historia de Anabelle, una mujer que descubre algo sobrenatural que cambiará su vida para siempre.

La mujer comenzará a tener visiones sobre asesinatos. Pero The Gift comenzará con un caso de desaparición. Una mujer del vecindario desaparece y los vecinos recurren a los poderes sobrenaturales de Annie para poder obtener información sobre ella. Sin embargo, Annie descubrirá mucho más que una desaparición.

La película es atrapante no solo por su trama llena de giros inesperados sino por la actuación de todo su elenco. Keanu es acompañada por Giovanni Ribisi, Katie Holmes, Greg Kinnear, Hilary Swank y Michael Jeter. Cada actor aporta un increíble realismo a este thriller.

Lamentablemente, Netflix no seguirá teniendo en su catálogo esta película que supo ser un éxito en los 2000. Todavía no se conoce si esta producción se integrará a otra plataforma pero por el momento, todos los fans de las historias sobrenaturales pueden disfrutar The Gift en Netflix.