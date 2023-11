Esta es la verdad: si te preguntaste si tu perro puede ver un fantasma, aquí encontrarás la respuesta

Los días de Halloween ya quedaron atrás pero hay una duda que parece nunca pasar de moda. Muchos se preguntan si un perro puede o no ver fantasmas. La ciencia ha tomado cartas en el asunto y reveló información que de seguro sorprenderá a muchos que tengan una mascota en su casa.

Un perro es un animal que a veces tiene conductas un tanto extrañas. Quizás lo hayas visto ladrar hacia lugares vacíos o correr como si estuviera persiguiendo algo que tu no puedes ver. También es posible que lo hayas escuchado gruñir sin motivo alguno o mirar fijamente un lugar de tu hogar que está completamente vacío.

En algunas películas, los perros pueden ver fantasmas. Fotos: Archivos.

Muchos han tratado de relacionar todas estas conductas con cuestiones sobrenaturales. De hecho, muchos atribuyen a un perro capacidades que los humanos no tienen. Algunos explican que la sensibilidad de esta mascota le permite visualizar o escuchar aquello que las personas no pueden.

¿Qué dice la ciencia sobre los perros?

Otra de las creencias populares es que los perros solo pueden ver en blanco y negro. Foto: Archivo.

Sin embargo, la ciencia tiene otra explicación. Como no se ha podido comprobar la existencia de fantasmas, los científicos y veterinarios aseguran que lo sobrenatural no es una buena explicación para los comportamientos extraños que un animal pueda tener.

No obstante, hay una razón para las acciones de tu perro. Como se mencionó anteriormente, este animal tiene super sentidos. Si tu perro está ladrando a algo que no puedes ni ver, ni oír, no significa que esté loco. Al contrario, esto quiere decir que un perro tiene una consciencia sensorial más desarrollada que un ser humano.