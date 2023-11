En modo incógnito, Sabrina Carpenter llegó a la Argentina con un perfil muy bajo para acompañar a Taylor Swift

Sabrina Carpenter, la joven qué hizo su salto a la fama en La Ley y el Orden y qué posterior a ello logró un público muy fiel en el programa infantil 'el mundo de Riley' para Disney haciendo qué esto le valiera personajes más desafiantes en Work it: al ritmo de tus sueños (Netflix), a mi altura y Clouds (para Disney Plus), está viviendo un gran presente laboral no solo por la salida de su último single y videoclip Feather en el qué desafía a los hombres y tira sutiles palos a la iglesia mostrando una hilera de tumbas. Un clip con el qué cosechó 5.4 millones de visualizaciones en Youtube, si no qué además hace unos meses le llegó la posibilidad de ser la gran invitada de Taylor Swift en medio de la gira 'The eras tour' y ahora regresa para ser parte del 09, 10 y 11 de noviembre del show de la intérprete de 'Out the woods' en River Plate. Así fue cómo unas fanáticas de la estrella vía Twitter compartieron un video de su llegada.

Mirá el video acá

"Acabamos de ver a Sabrina Carpenter llegar a Argentina no lo puedo creer", twitteó @cryforsel y lo acompañó con un video a toda velocidad en la qué se la escucha a una de ellas gritando Sabrina y siendo frenada por la seguridad.

Nos pusimos en diálogo con Belen para MDZ, la fan qué intentó con unos regalos poder abrazar a su idola para indagar más acerca de cómo fue el encuentro a lo qué respondió: "fue todo muy rápido, no se sacó fotos porque el de seguridad no nos dejó. Sabrina al vernos hizo una cara de sorpresa, nunca me la voy a olvidar", explicó respecto de la impresión qué le generó verla al menos a centímetros y poder hacerle llegar unos regalitos por parte del fandom de Argentina.

A simple vista sorprendió mucho entre quienes estaban allí presentes por una particularidad y es qué a su outfit de buzo largo negro, gorra marrón clara y mini bag le sumó un barbijo qué le tapa una gran porción de la cara.

Locura en redes

Ante la llegada de Sabrina cientos de fanáticos allí presentes comenzaron a compartir unas fotografías de la intérprete qué llegó acompañada por su hermana Sarah, es por ello qué aquí te compartimos algunos de los más virales.

"Ya llegó sabrina carpenter a la argentina con un barbijo que podría ser la máscara del spiderman negro", twitteó @fostersbeals



"SABRINA CARPENTER ESTÁ PISANDO SUELO ARGENTINO ME DESMAYO", twitteó @feelitswiftie



"No sé cómo ni sé cuando pero te voy a encontrar sabrina carpenter", twitteó @diveitd

Pasos silenciosos

Quién llegó hace muy pocos minutos fue Taylor y previo a ello otra de las cuentas qué siguió de cerca el movimiento aeroe, Sir Chandler Big compartió cómo aterrizaba el avión qué la traía por primera vez a la chica 'Mastermind'.

Así aterrizaba el Falcón 7x de Taylor Swift hace minutos en Ezeiza #fr24. 12:30 como estaba previsto. No entra por la terminal "normal", twitteó @sirchandlerblog

Taylor en Argentina

Mucho revuelo generó la llegada de Taylor y también expectativas sobre cuál iba a ser su reacción al ver a tantos esperandola. Lo cierto es qué apenas bajó del avión qué estuvo en una pista diferente, Swift se tapó bajo un paraguas y se dirigió directamente a la camioneta qué la llevaba al hotel.

Momento en el qué salía del aeropuerto

