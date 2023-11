Cinthia Fernández sabe bien cómo llamar la atención con su belleza

Cinthia Fernández es muy activa en Instagram. Si no es por una cosa u otra, siempre está llamando la atención con el contenido que sube a sus redes. Recientemente, lo hizo con un descargo contra su ex, Matías Defederico.

"El no puede ni comprar ni vender bienes, algo que no respeta porque construye y vende casas. Una actividad que no está registrada y la hace por detrás, el típico trabajo que no es en blanco para no pasarle a sus hijos", contó Fernández en un video.

Y agregó: "Yo lo denuncié penalmente y está complicado con eso. Eso llevó a la inhibición, que cuando vos vas a pedir la licencia, no te la dan porque es una de las herramientas que tienen las madres para pedir el alimento".

Cinthia Fernández no se calla nada en Instagram

Sucedió que el ex futbolista no pudo renovar la licencia de conducir porque no pasó el test psicológico y por lo tanto, no puede ir a buscar a las nenas y cumplir con su rol como padre.

"El señor no tiene movilidad, no tiene auto y se ve que nació con auto. Y desde el martes que pasó eso, no cumple su función de padre. No las viene a buscar, no las retira", aseguró Fernández.

Pero Cinthia no solo llama la atención con sus descargos, también lo hace con las preciosas fotos que comparte en las que presume su belleza. Así ocurrió en las últimas horas con una foto en la que reveló: "Desde las 5 AM arriba. Día largo hoy, pero antes muerta que sencilla".