Así es la curiosa técnica de make up qué Agustina Gandolfo aplica en medio del tráfico

Agustina Gandolfo, es una de las mujeres deportivas de las qué más se suele hablar imponiendo una gran impronta en la moda y también la enorme repercusión qué genera con temas vinculados a su vida familia junto a Lautaro Martínez y los dos hijos de ambos, Nina y Theo. Así fue cómo en las últimas horas por medio de Instagram hizo mención a una importante fecha.

Fuente: imagen - instagram @agus.gandolfo

fashionista.

"Lo mejor de llegar a casa. Felices tres meses mi pequeño leoncito. No sabes cuánto te amo", reza la descripción qué Agustina Gandolfo escribió en una de sus historias de Instagram y qué lo acompañó con un tierno abrazo hacia Theo ella llevando consigo una remera color marrón de manga larga y pantalón negro, mientras qué el bebé llevaba un canchero conjunto de cuadrillé.

Poco después, Agustina pasó a ocuparse de su hija más grande por lo qué mostró otro outfit pero más ligado a lo deportivo. Frente al espejo del ascensor dónde ama pozar, la influencer optó por un conjunto naranja: campera y joggineta además de unos anteojos. Pero ello no es todo si no qué le sumó un pícaro mensaje hacia Apple en el qué explica qué su batería no está durando lo correspondiente.

Rutina Express

Ya al día siguiente, Agustina volvió a ponerse en modo madre esta vez para llevar a Nina al colegio y posterior a ello compartió sus infaltables a la hora de arreglarse de forma rápida y sencilla.

Mirá el video completo acá

Al igual qué muchas celebridades, Agustina también comparte diverso contenido en lo qué es el rubro de belleza y en un nuevo día sumó sus tips sencillos para resaltar un sutil make up de día.

Noticias Relacionadas Este es el pasatiempo de Agustina Gandolfo qué mantenía oculto

"En general siempre lo hago en el auto porque cuándo esta Lauti no me da tiempo a arreglarme", se la oye decir al principio.

1. Ponerse crema (en su caso utiliza la denominada bb cream) seguido de ello hacer pequeños puntitos en la zona de la cara esto hará qué de un brillo super natural. También suma qué en el caso de no tenerla puede ser reemplazada por la base.

2. Cómo segundo paso combina dos productos, primero se pasa un iluminado haciendo una raya en la parte inferior de cada lado del pómulo, nariz y labios y por arriba le pone otro más claro para resaltar la zona del contorno.

Tip extra: Agustina recomienda no solo en la cara si no tambien por debajo de la pera para lograr un mejor acabado de difuminación.

3. Luego con una brocha difumina siempre para arriba

4. Para aplicar el corrector de ojeras, Agustina hace dos líneas en la zona del párpado inferior y a los costados. Con la yema de los dedos hace pequeños toquesitos.

5. Para los labios cuenta qué utiliza un labial de Maybelline de 24 stay número 15 qué es el qué más efectivo le ha sido y es en tono rosado y arriba para terminar de darle una perfecta marcación usa un labial en barra de Charlotte Tilbury modelo 'pillow talk', valuado en precio de mercado a 34 euros.