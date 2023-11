Kerem Bürsin enloqueció a todos en medio de un evento sobre ruedas muy top

Kerem Bürsin continuamente está armando alianzas no solo en términos de proyectos audiovisuales si no también con lo ligado a lo comercial habiendo hecho spots para Lipton, Under Armour, Turkish Arlines (superando 287 millones de views en el reel) y desde hace ya cuatro años en compañía con el equipo de BMW qué en las últimas horas por medio de Instagram mostró un nuevo y alucinante clip de la marca en el qué el actor y modelo es el gran protagonista.

Desafío inmenso

"BMW i4, que llama la atención con su diseño inspirado en el futuro, además de ser el primer modelo gran coupé totalmente eléctrico, te invita a un viaje único con Kerem Bursin. #Kerem Bürsin #BMWi4", reza la descripción qué Kerem Bürsin puso en modo conjunta con BMW. Allí se lo logra ver en plena ruta con el carro recientemente salido y una seguidilla de planos en los qué deslumbra a todos con su encanto y alegría.

En el clip del qué también formó parte la revista L'Officiel Turkiye se lo puede observar a Kerem haciendo una serie de maniobras, mostrando tanto la parte del interior cómo del exterior y cómo hay una transición en la qué juega con dos looks deportivos luciendo prendas costosas de Monclair.

La reaparición de la estrella

Sucede qué hace tan solo unas horas, Kerem se volvió a reunir con el grupo de trabajo de BMW para ser parte de un evento de gran escala.

Fuente: imagen - Instagram @bmwturkiye

kerem a las pistas.

El grupo de BMW estuvo junto a Kerem en la primera se puede llegar a leer una historia en la qué dice: "Bürsin y Cembolak salen a la pista" y lo acompañaron con una canchera postal en la qué tanto el director creativo del spot cómo el intérprete de 'Eda y Serkan' posan con el cuerpo por fuera del carro.

Sucede qué la estrella fue invitado a la pista de automovilismo en el Intercity Istanbul, tal cómo reza en el resto de las fotografías.

Estilo único

Otro de los qué despierta pasión por la moda es Kerem y es por ello qué Karo Style nos brindó una mano para lograr acceder a la gran elección de Kerem y aquí te lo compartimls.

Fuente: imagen - Instagram @thebursinstyle

lookaso chic.

Segun lo qué pudo averiguar a Kerem se lo vio con dos prendas importantes un buzo modelo Synchilla Snap-T Pullover Fleece - Oatmeal Heather de 122 euros de Patagonia y una gorra activista "Protest Sportswear PRTABIRAM Baseball Cap' de 24,95 euros.

Chari.