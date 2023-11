A días de qué Taylor Swift pise el suelo argentino, los swifties comparten su euforia a través de las redes de una forma mega fervorosa

Taylor Swift está próxima a llegar a Buenos Aires, luego de unas extensas vacaciones finalmente la excelentísima cantante de 'Karma' retomará su Eras Tour y cómo ya ha planificado con muchos meses de antelación su primer parada por latinoamérica será en Argentina. Con todo absolutamente agotado, la artista se prepara para hacer historia. Ahora bien, de momento no se sabe nada respecto de en dónde está solo qué el 9,10 y 11 tiene cita con sus swifties en el Estadio de River Plate, aunque no estará sola si no qué la acompaña, Sabrina Carpenter y previo a ello el primero en tocar y darle la bienvenida a las dos estrellas será Louta. Así fue cómo por medio de Twitter se logró ver cuáles fueron sus últimos movimientos.

Fuente: imagen - Gotham

Taylor entre amigas.

En las fotografías qué fueron apareciendo se la ve a Taylor Swift saliendo de comer en un restaurant con algunas de las celebridades más reconocidas y con las qué ha tejido con el correr del tiempo una gran casi se diría de hermandad: Selena Gómez, Gigi Hadid, Sophie Turner y con quién se la ha visto mientras alentaba a Travis Kelce, Brittany Mahomes.

Dueña de una impronta de gran excelencia

Además de haber sido aguardada por fanáticos y paparazzis de medios cómo Backgrid y Gotham, entre otros quienes esperaban las fotos oficiales de la salida.

Fuente: imagen - web - Stella Mc Cartney.

marca de lujo.

Se sabe qué Taylor no solo enamora con su personalidad si no qué se ha convertido en una de las celebridades más comentadas también en el rubro de la moda utilizando marcas de lujo con un porte de elegancia cautivador y para conocer más recurrimos a Karo Style para qué nos ayude a develar cada una de las prendas qué llevó en esa noche dónde se la vio con una pollera modelo 'miu miu brown plaid skirt' valuada en 1390 euros, remera negra, botas de caña alta 'Ryder Faux Leather over the knee boots' de 1495 euros de Stella McCartney y una bucket bag también de su línea 'Frayme bag' de 1595 euros, se trata de una imitación de piel de cocódrilo.

La locura en redes

Ante la inminente llegada de Taylor, las redes estallaron en memes y es por ello qué aquí te traemos los más virales.

Fuente: imagen - Twitter

la repercusión.

"en dos días taylor swift pisa tierra argentina y yo no tengo entrada todavía", twitteó @everlsmore. En cuánto a qué muchos no lograron a poder alcanzar a comprar un ticket.



"Les juro que me siento una inútil no puedo hacer nada más que pensar en taylor swift. podré hacer cosas e ir a lugares pero interiormente no estaría registrando NADA", twitteó @heartachets



"cuando hablo sobre taylor swift a mi familia y amigos", twitteó @swiftsscaloneta

¿Qué se sabe hasta ahora?

Si bien Taylor no ha llegado, su equipo decidió estar unos días previos para poder recorrer Buenos Aires disfrutando comidas y espacios turísticos.

Fuente: imagen -Twitter @ivyprest

Los dancers en suelo argentino

En la fotografía se logra ver a parte del equipo de Taylor cuándo apenas estaban llegando: Kam Saunders, Tamiya Lewis, Nat Peterson, Taylor Banks y Sydney Moss

La sorpresa para los fanáticos

Sucede qué otras de las grandes especulaciones qué surgieron fue acerca de cuáles serán las canciones sorpresa de 'From the vault' qué Taylor cantará en Argentina y frente a eso, sus dancers compartieron uno de los trends de 'Is it over now'. Generando un gran misterio entre los swifties de si será uno de los singles.

"Qué mejor manera de llegar a Buenos Aires que recreando este increíble baile de @tswizzlers con mis chicas favoritas de la gira de eras. Espero que no te importe, cambiamos el final" escribió Saunders haciendo feliz a una de las Swifties qué había creado el baile trendy.