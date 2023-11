Científicos revelan el alarmante motivo por el que nos despertamos antes de que suene la alarma

Dormir bien es esencial para mantener una buena salud física y mental. Durante el sueño, el cuerpo realiza una serie de procesos de reparación y consolidación de la memoria, mientras que la mente descansa y se recarga. No dormir lo suficiente o tener un sueño de mala calidad puede tener graves consecuencias para la salud, como la falta de concentración, la irritabilidad, el deterioro cognitivo y el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardíacas.

Uno de los fenómenos más curiosos que experimentamos durante el sueño es despertarnos minutos antes de que suene la alarma o el despertador. Este misterio, que ha desconcertado a muchas personas, se ha explorado en estudios científicos.

La explicación de este fenómeno radica en el ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula nuestro ciclo de sueño y vigilia. Nuestro cuerpo está programado para seguir patrones regulares y se sincroniza con la hora a la que solemos despertar. Cuando nos acostumbramos a despertar a una hora específica todos los días, el ritmo circadiano ajusta nuestras hormonas y procesos biológicos para prepararnos para el despertar, incluso antes de que suene la alarma.

Altos niveles de estrés pueden provocar que las personas se despierten antes de tiempo. Foto: Shutterstock

Este fenómeno es una manifestación de la poderosa capacidad de nuestro cuerpo para anticipar y adaptarse a nuestras rutinas diarias. El cuerpo comienza a liberar hormonas como el cortisol, que nos ayuda a despertar y sentirnos alerta, minutos antes de la hora de alarma, lo que nos permite iniciar el día con mayor facilidad.

No obstante, también es importante destacar que este fenómeno no siempre ocurre, y la calidad del sueño y la consistencia en nuestros horarios de sueño son factores determinantes. Aquellas personas que experimentan interrupciones del sueño o patrones irregulares pueden no experimentar este "efecto despertador" de la misma manera.