Sol Pérez prepara el asado en bikini y se lleva todas las miradas

Si bien Sol Pérez y Guido Mazzoni se muestran como una de las parejas más consolidadas del ambiente, hubo un momento en el que casi se separan. El gran problema fue el tiempo que la panelista de Telefe le dedicaba a su trabajo.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casan

"Cuando tuvimos la crisis, yo estaba totalmente agotada y sobrepasada de trabajo, móviles, teatro, programa, y era mucho para él porque él lleva otro ritmo. Casi lo pierdo, tuve que remar mucho para recuperarlo", expresó Pérez en Agarrate Catalina.

Y agregó: "Creía que era mi momento de brillar y no paraba. En ese momento, Guido llegó a un momento de no querer saber más nada porque estaba al lado mío que estaba 100% abocada al trabajo, y me dijo que sentía que ya no era él mismo y que no quería eso para su vida".

Sol Pérez, bellísima

Fue entonces que ella tuvo que bajar un cambio y demostrarle que juntos podían revertir lo que estaba pasando. Y es así que el próximo 25 de noviembre celebrarán su amor con un gran festejo. Darán el gran sí frente al altar y hay gran expectativa entorno a lo que ocurrirá.

Mientras cuentan los días para el momento, Pérez comparte todo tipo de contenido en sus redes sociales. Es muy activa en Instagram y sus seguidores quedan encantados cada vez que sube nuevo material. Ahora, enseñó un video preparando el asado en bikini y se llevó todas las miradas.

Mirá el video de Sol Pérez