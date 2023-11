Mascota: estas son las verduras que no debes darle a tu perro si no quieres que se enferme

La alimentación de una mascota es imprescindible para su bienestar. Un animal doméstico no solo debe contar con espacios para descansar y divertirse, sino que debe ingerir todos los nutrientes que necesita y evitar algunos otros alimentos que no son buenos para su salud. Ahora te contaremos cuáles son las verduras que un perro no puede comer.

Existe una serie de alimentos muy tóxicos para los perros. Estos pueden enfermarlos y causarles diarrea, vómitos, reacciones alérgicas o intolerancia, por lo que se recomienda dejarlos de lado para evitar la aparición de enfermedades en tu perro y cuidar al máximo su bienestar.

Estas son los alimentos que deberías dejar de lado en la alimentación de un perro

Un perro debe salir a pasear todos los días. Foto: Archivo.

Las verduras que debes evitar a toda costa son las que incluyen hojas verdes. Estos alimentos suelen asociarse con un gran valor nutritivo pero la verdad es que es mejor evitarlos. Si un perro ingiere grandes cantidades de estos alimentos podrían afectar su sistema digestivo.

Pero no todas están prohibidas. Una buena opción es la espinaca. Esta verdura cuenta con una alto contenido de vitaminas que pueden ser valiosas para el bienestar de un perro. Si un canino ingiere espinaca, favorecerá y potenciará sus propiedades cicatrizantes. Sin embargo, debes recordar lavar bien este alimento antes de ofrecerlo a un perro.

Es muy importante que un perro coma alimento para perros con todos los nutrientes que necesita. Foto: Archivo.

Otra de las verduras verdes que sí pueden ser buenas para el bienestar de un perro es la lechuga. Eso sí, antes de proporcionar una hoja de esta verdura a un perro deberás ser extremadamente cuidadoso con la limpieza de este vegetal. Antes de dársela deberás lavarla bien, trocearla y escurrirla para evitar que tu perro se asfixie.