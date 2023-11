Coti Romero subió la temperatura de la red con un atrevido look

Coti Romero continúa estando en el centro de todas las miradas. Recientemente, aseguró que Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, "besa bien" después de que los encontraran en el after de una fiesta.

"Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien", expresó la correntina en el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV.

Coti Romero y Marcos Ginocchio

El joven salteño la desmintió. A través de Instagram, señaló: "Cuando estábamos en el aeropuerto vi algo de lo que dijo Coti, pero me parece que lo dijo en joda la prima porque sino no entiendo”.

Y, posteriormente, remarcó que los dichos de Coti fueron un mal entendido: “Me parece que lo dijo en joda porque con ‘la Prima’ nunca nada”.

Todo esto se conoció luego de que la joven expusiera a su ex, Alexis "El Conejo" Quiroga. Ella enseñó que, desde su ruptura, él le llena el correo electrónico con mails pidiendo que vuelvan a estar juntos.

Coti Romero no solo llama la atención por sus dichos en los programas de chimentos, también lo hace con el contenido que sube a las redes sociales. Ahora, se llevó todas las miradas y subió la temperatura con un atrevido look. Las imágenes cosecharon miles de corazones y comentarios.