Mascotas: te morirás de ternura cuando conozcas cómo tu gato te pide perdón si siente que se equivoca

Una mascota es un excelente compañero para el ser humano. Tanto un perro como un gato tendrán la misión de compartir todo lo que les sucede con sus amos. Por ejemplo, cuando un perro se siente amado por su dueño, este le demostrará su agradecimiento con ciertas acciones. Pero en este caso, la ciencia reveló cómo los gatos piden perdón a sus amos.

Si alguna vez te preguntaste cómo piden perdón los gatos, querrás seguir leyendo. De seguro has sido testigo de alguna de estas acciones pero no has podido notar el verdadero significado que esconden por detrás. Por suerte, la ciencia reveló información que te podrá ser útil para comprender las acciones de tu gato.

Tienen una flexibilidad y agilidad impresionante, pueden saltar desde más de 3 metros de altura. Foto: Archivo.

Un felino puede distinguir el estado de ánimo de su dueño. Este animal presta atención a la modulación de tu voz, tu lenguaje corporal, ascenso o descenso de la temperatura corporal o expresiones faciales. A partir de todos estos elementos, un gato sabrá cuándo se ha equivocado y su amo está enojado por ello.

De esta forma tu gato te pide perdón

¿Sabías que todos los gatos cuando nacen tienen ojos azules?. Foto: Archivo.

Tu mascota no querrá que estés mal con él, por eso, hará diferentes cosas para obtener tu perdón. Una de ellas es que buscará tener el mayor contacto físico posible. En este caso, podrás observar que tu gato se tumba o se sentará a tu lado para que lo acaricies y juegues con él.

Otra forma es evitar el contacto visual. Para un felino, las miradas fijas y sostenidas son un llamado a la pelea y pueden resultar desafiantes. Si tu gato se ha equivocado, evitará el contacto visual ya que no quiere desafiarte. De hecho, se mostrará esquivo con su mirada pero cercano con sus movimientos.