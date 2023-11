Según la astrología, estos son los signos que nunca mienten

Algunas personas pueden mentir para protegerse a sí mismas de las consecuencias de sus acciones o decisiones. La mentira puede utilizarse como un mecanismo de defensa para evitar el castigo o el juicio de los demás. Mientras que otros, mienten para obtener algún tipo de beneficio personal, como ganar dinero, obtener ventajas en una situación o manipular a otros para lograr sus objetivos.

A continuación, indagamos cuáles son las personas menos mentirosas según los expertos de la astrología y los signos del zodiaco. Este es un aspecto muy importante a la hora de conocer a las personas, por eso, sobre todo si queremos relacionarnos con ese alguien.

Aries está asociado a las personas que nacieron del 13 de abril al 14 de mayo. Imagen de MDZ Online.

Aries

Aries es el primer signo del zodiaco y se lo asocia al elemento fuego. Esto significa que se consideran personas con mucha energía, apasionadas, aventureras y a menudo pueden ser líderes. Generalmente uno de los rasgos característicos de su personalidad, tiene que ver con que son individuos transparentes y sinceros, así que evitan la mentira a toda costa. Se expresan con la verdad y este es uno de sus pilares fundamentales de vida.

Libra

Libra es el séptimo signo del zodiaco y se relaciona con el elemento aire. Son personas conocidas por la búsqueda constante de equilibrio y armonía en la vida. Por lo general les gusta comunicarse y construir lazos con sus seres queridos, y le dan una gran importancia al diálogo fluido y transparente. Por este motivo, son considerados como individuos que no ocultan nada.

Capricornio está asociado con las personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 19 de enero. Imagen de MDZ Online.

Capricornio

Capricornio es el décimo signo del zodiaco y se relaciona con signo tierra. Por lo general, estos individuos son conocidos por su determinación, responsables, trabajadoras y ambiciosas. Los Capricornio, no tienen miedo a decir la verdad y si hay algo que no les gusta o no les agrada, se lo hacen saber al otro. Son tan transparentes que en los momentos de furia, todos se enteran, porque no pueden ocultar sus emociones.