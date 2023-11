Kerem Bürsin se asomó nuevamente a la red y sus fans reaccionaron con gran euforia

Kerem Bürsin volvió a generar una gran revolución al volver por un rato a su Instagram de más de 11 millones de seguidores, el galán de 'Ya Çok Seversen', no es de utilizar demasiado las redes sociales pero cuándo aparece genera centenares de sonrisas y es qué en las últimas horas el artista dio cuenta de lo qué ha sido un día de descanso con su gran amor de la vida.

Fuente: imagen - Instagram @thebursin

presente y pasado.

En primera vuelta, Kerem Bürsin publicó una postal de corta duración dónde se lo ve disfrutando del rayo de sol junto a su perrito famoso qué tanta ternura genera en sus más fieles, Héctor, el Yorkshire Terrier qué lo acompaña a todos lados.

Apenas deja asomar su mano, Kerem quiso retratar al pequeño qué tanto piden sus fanáticos a diario en medio de la revolución por un TT consecutivo elogiando a ambos.

Aparición pública

En medio de uno de los paseos en carro, Kerem fue abordado por el programa Magazin Hatti, perteneciente al canal turco y brindó unas palabras acerca de lo qué está por venir en un futuro no muy lejano.

Mirá el video aquí

En el clip se logra ver a Kerem en el asiento de acompañante y del lado del conductor a uno de sus grandes amigos, Keram y en la parte de atrás al hijo de su amigo y con una sonrisa frenó para hablar con la prensa.

Tal cómo pudimos averiguar por medio de Karo Style a Kerem se lo ve luciendo una canchera remera deportiva de la marca de la cuál es embajador en Turquía, Under Amour t - shirt valuado en 40 euros y unas gafas de sol modelo 'Sauren Eyewear Sunglasses' por un costo de 132 euros.

Su palabra

Al estar en turco recurrimos a una de sus cuentas de fanáticos para poder entender un poco más de qué iba el breve intercambio qué tuvo con el periodista de Tv 100.

Fuente: imagen - twitter

@keka_keka_kaki

Kerem feliz.

Al comienzo del reportaje, el periodista se acercó y le preguntó cómo estaba a lo qué respondió: "Bien, digamos gracias según las condiciones del mundo", haciendo mención al ataque terrorista de Hamas en Gaza.

Seguido de ello el comunicador quiso saber si se aproximaba nuevas puertas laborales a lo qué contestó conciso y claro: "Está en marcha nuevos proyectos". Es lo último qué llegó a responder porque estaban atascados en medio del tráfico y debían avanzar.

Fervor en la red

Ante las declaraciones cortas de Kerem reaparecieron muchos fanáticos a halagar lo guapo qué se encontraba en medio del paseo es por ello qué aquí te traemos algunos de los mensajes de mayor cantidad de visualizaciones qué fueron circulando

Fuente: imagen - twitter

Canchero y claro.

"Se puede ser más terriblemente: matador con tan sólo una bajada de gafas, una media sonrisa y un toque de barbilla, pregunto.Porque de mí ya no encontráis ni las cenizas", twitteó @alwaysmyway76



"Yo no se que se esta poniendo o que carajos esta comiendo, pero esta guapísimo I love it", twitteó @jarinzita



"Como es posible que esté hombre cada día sea más sexy, guapo y atractivo? Alucinando con sus últimas apariciones", twitteó mariajob477532

Una nueva sorpresa

En medio de la enorme revolución apareció un nuevo regalo para Kerem venido de millones de fanáticos alrededor del mundo y así fue cómo desde la cuenta The Bürsin México qué previamente hicieron parada virtual en Nueva York, ahora tocó un nuevo destino paradisíaco.

Sorprendete tu mismo

"¿Todos a bordo? Siguiente parada México... Gracias por continuar este viaje con nosotros... los que lo hacen posible. Listos para aterrizar, donde será?", escribió sumando algunas de las cuentas qué participaron de la organización:



¡¡Gracias administradores!!

@kerembursin_ecuador @kekabursin

@thebursinrus @thebursinbrasil @planet_thebursin @keremmyfriend @kerembursingeorgia@keremmyfriend



Chari.