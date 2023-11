Con un vestido bordado de piedras y semi transparente, María Becerra se robó todas las miradas en una importante premiación

María Becerra se ha convertido en una de las grandes ganadores de la noche, la artista qué agotó su primer show para el Estadio de River Plate el 23 de marzo de 2024 siendo la primera mujer Argentina en hacerlo, estuvo presente en 'Los 40 Music Awards 2023' qué se llevaron a cabo en el estadio WiZink Center de Madrid. Allí no solo generó una oleada de aplausos por sus outfits si no también por su gran perfomance. Así fue cómo compartió más de la velada en su Instagram de más de 13 millones de followers.

Fuente: Imagen - Instagram @mariabecerra

abrazada al premio.

"Hoy feliz feliz en @levyjulian ganamos el mejor videoclip global latino. Te quiero Los 40 Spain", reza la descripción con la qué María Becerra mostraba su gran felicidad ante el reconocimiento por haber ganado la categoria con la canción 'Corazón vacío' y lo acompañó con un extenso carrousel de fotos posando con su equipo.

"Felicidades por todo. Es increíble trabajar contigo. Como dije cuando subí a recibir el premio... Te doy las gracias por tanto, eres quien filmó mi primer video, quien estuvo cuando no había dinero y todos pusimos un poco, cuando grabamos en la calle y nos echaron de todas partes, te he visto quedarte toda la noche para poder editar un vídeo muchas veces. Tu eres el único, amigo. Siempre de pie en la línea a tu lado @_asalto qué lindo vivir esto contigo", cerró dedicandole la última parte de el mensaje a una de las personas qué la siguió en el largo recorrido.

El impresionante atuendo

Al igual qué otras estrellas, María llevó dos vestidos para la gran noche, uno de ellos es el qué lució en la red carpet logrando ser una de las más observadas en la gala de premiación.

Mirá el video acá

En clip se logra ver cómo con suma elegancia lucía un diseño de alta costura del atelier Pucheta. Se trata de un vestido mega escotado color negro, en la parte de arriba llevó varias piedras bordadas a mano mientras qué ya en la zona de la panza hasta abajo se podía notar una semi transparencia con un largo recorrido de lentejuelas.

La perfomance

Además de coronarse cómo una de las ganadores de la noche, subió al escenario para brindar un show al grande qué incluyó la presentación de un tema inédito.

'Piscina' cantado por María

Una de las grandes sorpresas de la noche fue cuándo María apareció con un vestido azul oscuro dividido en dos, de un lado tenía destello de brillos y del otro cuatro filas de lentejuelas con un efecto curva, además de haber sumado cómo accesorio unas mangas en el mismo tono.

En el video se la ve cantando 'Piscina', una canción qué proximamente estará disponible y qué contó con la colaboración de Chencho Corleone y Ovy on the drums. Aunque no fue la única puesto qué también cantó dos más: corazón vacío (con la qué alzó el galardón) y Los del espacio.

