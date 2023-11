Soledad Pastorutti es una de las cantantes más queridas de la Argentina. Prueba de ello están sus redes sociales. En Instagram, donde la siguen cerca de dos millones de personas, sus publicaciones se llenan de mensajes de aliento y halagos.

Soledad Pastorutti conquistó cientos de corazones desde el suelo

La Sole sabe cómo llamar la atención con el material que sube y ahora conquistó cientos de corazones con una serie de fotos desde el suelo. "Renovadísima ella", "¡Pero qué diosa estás! El blanco te queda muy bonito", "Cuando te veo así de blanco te pediría casamiento, después me acuerdo que sos casada y no vivimos en Turquía y se me pasa", "Me encanta tu energía, elegancia y amor con que trabajas. Te admiro desde los 12 años y hoy tengo 40", "Toda la facha" y "Divina", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

La Sole enamora en Instagram con su gran belleza

Este año, Pastorutti sacó nuevo disco (Natural) y en total ya tiene 19. Su nuevo álbum marcó su regreso a la música de raíz latinoamericana y tiene una vuelta de tuerca gracias al aporte que realizó Nico Cotton.

El trabajo discográfico cuenta con clásicos como “La del olvido”, “La llamadora”, junto a Raly Barrionuevo y “Bañado norte”, con la participación de Chango Spasiuk. También, temas inéditos como “Los paisajes”, “De solo pensar en ti” y “Copla de amor”, entre otros.

El anterior trabajo lo lanzó en 2020 e incluyó colaboraciones de Matías Carrica, Kany García, India Martínez, Paula Fernandes y Los Auténticos Decadentes.