El baile de Cinthia Fernández en bikini que se llevó todas las miradas

Recientemente, Cinthia Fernández protagonizó un accidente automovilístico. "Está todo mal organizado. Es un desastre. Un flaco me dijo que pase y me paró la Policía y me dijeron que no podía y me quisieron hacer una multa. Le dije que estaba con mis hijas y que anote la multa”, contó la mediática. “Di la vuelta y un b**** que venía con el celular me la dio. Me da bronca porque me rompieron el auto”, agregó indignada.

Cinthia Fernández no se calla lo que piensa

Pero eso no fue todo. El mismo día del choque, Fernández se enteró que había perdido el trabajo como panelista en Bien de mañana, el ciclo conducido por Fabián Doman. “Yo digo... ¿Por qué es así la jungla de la televisión? ¿Te cuesta mucho decir que se va a terminar y que no digamos nada? Hasta ayer le pregunté a la producción y me dijeron que no sabían nada”, manifestó irritada.

Cinthia Fernández, preciosa

El mal día quedó atrás y hoy se la ve muy bien. En Instagram, donde es muy activa y diariamente comparte contenido, subió un video celebrando el próximo comienzo de una nueva estación del año. "Danza anti lluvia , porque acá se festeja que llegó el verano", redactó junto a las imágenes.

Y sumó: "¿Alguien quiere esta bikini de regalo? Comenten, ¿de qué equipo sos: team verano o team invierno?". La publicación se llenó casi al instante de mensajes y corazones.

Mira el video de Cinthia Fernández

"Quien pudiera con 3 hijos", "¿La bikini vendrá con cuerpo incluido?", "Esta es una mujer real", "Hermosa", "No me canso de verlo", "Quiero esa bikini, lo único que ni cerca que me quede igual", "Me encanta", "Lomazo" y "Vos súper divina", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.