Selena Gómez tomó una drástica decisión y las redes se llenaron de comentarios al respecto

Selena Gómez es una de las grandes estrellas globales qué ha decidido manifestarse frente al ataque terrorista de Hamas en Gaza. El caso ha conmocionado y ha revolucionado al planeta entero puesto qué también entró en juego el conflicto entre Palestina e Israel, a lo qué muchas celebridades se inclinaron por uno de los dos lados o simplemente por medio de una reacción cómo fue el caso de la cantante y actriz quién hizo sonar las campanas desde temprano por medio de Instagram.

Fuente: imagen - Twitter

@gomezsource

El accionar de Selena.

En primer lugar, una cuenta fandom de Selena Gómez vía Twitter compartió el acción qué tuvo la intérprete de Calm Down quién le puso me gusta a un posteo de Angelina Jolie quién se manifestó a favor de Palestina.

Frente a los agravios y críticas qué circularon luego de ese botón, Selena por medio de las historias hizo un comunicado para sus 430 millones de seguidores, claro está qué es la mujer con mayor cantidad de fieles en la red.

"Me tomaré un recreo y desactivará mi cuenta de Instagram. Se acabó. Yo no apoyo nada de lo qué está sucediendo", escribió. De momento su user sigue activo pero ya eligió al menos por un tiempo correrse dado lo mucho qué la afecta a la salud.

El foco en las redes

Sucede qué el posteo de Selena ha descolocado a muchos usuarios repercutiendo tanto de forma positiva cómo así también quienes lo vieron en negativo. Es por ello qué aquí te compartimos varios de los qué estuvieron circulando siendo qué la artista fue tendencia global.

Noticias Relacionadas Selena Gómez llegó a París y enmudeció a todos con infartantes atuendos de pronunciado escote

Fuente: imagen - twitter

el público opina.

"La bronca que me da que hayan empujado a Selena Gomez a desactivar su cuenta de Instagram, Se creen con autoridad para dar clases de moral, pero después son los primeros en perseguir, criticar y acosar, Que gente mala", twitteó @wildestprost



"Fisicamente en mi casa, mentalmente diciéndole a Selena Gomez que es el ser humano más importante en mi vida, lo mucho que la amo y admiro y la manera en que me salvo de mi momento más dificil y gracias a ella he aprendido a quererme", twitteó @selenas4me



"Haria cualquier cosa por los niños y vidas inocente, no merecen lo malo de este mundo". Selena Gomez", twitteó @stained_SG3 citando una de las frases esperanzadoras de Selena y acompañandolo con una seguidilla de postales en las qué se la ve a Selena colaborando con el bienestar de los niños.

La otra cara

Hubo también quienes se manifestaron en contra del accionar de la dueña de Rare Beauty...

Fuente: imagen - twitter

letal.

"No sé pero no soporto a Selena Gómez, no la tripeo para nadaaaaaa", twitteó @carlitaII



"La personalidad de Selena Gomez es hacerse la victima ya cansa mik", twitteó @jamiebwf sumando una foto de una cucaracha.



"La guerra entre Palestina e Israel ha terminado gracias a Selena Gomez que borró su ig porque no estaba de acuerdo", twitteó @paolalarivera