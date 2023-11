La ciencia responde: ¿es bueno o malo dormir 5 minutos más después de oír la alarma?

Dormir bien a diario es fundamental para mantener un cuerpo y una mente saludables. El sueño es un proceso biológico esencial que nos permite recuperarnos, consolidar la memoria, procesar emociones y restaurar nuestro cuerpo. Pasar una noche sin un sueño de calidad puede tener consecuencias graves.

Uno de los problemas más comunes en la actualidad es la falta de sueño debido a horarios agitados, estrés y la adicción a las pantallas electrónicas. Cuando no dormimos lo suficiente, el cuerpo y la mente no tienen la oportunidad de llevar a cabo procesos de restauración y rejuvenecimiento. Esto puede resultar en fatiga, falta de concentración, irritabilidad, aumento de peso y un mayor riesgo de enfermedades crónicas, según los expertos.

Las alarmas son una herramienta útil para ayudarnos a mantener horarios regulares y cumplir con nuestras responsabilidades diarias, pero ignorarlas y quedarse en la cama puede tener graves consecuencias. Según estudios previos, cuando ignoramos repetidamente las alarmas, interrumpimos el ciclo natural del sueño, lo que puede causar lo que se conoce como "inercia del sueño". Esta inercia se caracteriza por una sensación de somnolencia extrema que puede durar un tiempo después de despertarse.

Los expertos no recomiendan posponer las alarmas. Foto: Shutterstock

Qué dice el nuevo estudio

No obstante, un nuevo estudio realizado por científicos del Departamento de Psicología de la Universidad de Estocolmo, contradice a la famosa inercia del sueño. Pues, determina que posponer la alarma del despertador puede ser beneficioso para el proceso de vigilia.



El estudio publicado en el Journal of Sleep Research, señala que “retrasar el despertar en media hora no tiene efectos adversos en el sueño nocturno ni en la sensación de inercia al despertar”.

Mira el video del ciclo del sueño