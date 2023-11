Coti Romero se llevó todas las miradas con un bellísimo look con transparencias

Una de las que más revuelo generó luego de salir de Gran Hermano es Coti Romero. No hubo quien no hablara sobre su separación amorosa con Alexis "El Conejo" Quiroga. Ahora, la correntina sorprendió al revelar que él continúa intentando conquistarla a pesar de haber sido rechazado en varias ocasiones.

Coti Romero y Alexis Quiroga se conocieron en Gran Hermano

El hermanito le llenó el correo electrónico de mensajes y, cansada, ella salió a escracharlo. "Voy a mostrar esto y después de esto chau, no lo nombro más. Mirá, estos fueron todos los mails", comenzó diciendo Coti en diálogo con Intrusos.

"Me mandó más de 50 mails desde el día que nos separamos y le dije que no quería saber más nada -continuó-. Por la mitad de esos mails, yo le di la oportunidad de hablar. Lo que él pidió fue llevarnos bien, no pelearnos. Entonces, le dije ‘hablemos’".

Y agregó: "Nos juntamos a hablar y en ese momento me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal y dije basta". Incluso, ante la insistencia de Quiroga, Romero admitió que lo amenazó con enviarle una carta documento.

Coti Romero enamora con su belleza en Instagram

"Le dije basta, porque me hacía mucho más difíciles las cosas, me siguió molestando con los mails", señaló y reconoció: "Cuando digo que no es no".

Hoy, Coti se luce en la pista del Bailando 2023. Además, lo hace en sus redes sociales con el contenido diario que comparte. Recientemente, en Instagram, se llevó todas las miradas con un bellísimo look con transparencias.

Mirá el video de Coti Romero