Así es “Now and then”, la nueva canción de Los Beatles con ayuda de la Inteligencia Artificial

The Beatles es una de las bandas más icónicas y revolucionarias en la historia de la música. Formada en Liverpool en 1960, la agrupación estaba compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes se volvieron en unos íconos en la industria.

A lo largo de su carrera, The Beatles lanzaron álbumes que redefinieron la música popular, en los que fusionaron rock, psicodelia, pop, baladas y experimentaron con nuevos sonidos. Sin dudas, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" y "Abbey Road" son dos de sus álbumes más exitosos.

A pesar de su éxito avasallador, tras una década juntos, en 1970, The Beatles llegó a su fin, luego de que los artistas decidieran separarse y seguir sus carreras en solitario. Lennon, por su parte, tuvo gran éxito como solista gracias al hit “Imagine”; pero, su vida fue trágicamente interrumpida por un asesinato en 1980. En 2001, también fallecería Harrison, a sus 58 años, luego de luchar contra el cáncer de pulmón. Entonces, quienes soñaban con un regreso de la mítica agrupación perdieron toda esperanza.

En el videoclip de "Now and then" se pueden ver imágenes nuevas de Ringo Starr y Paul McCartney, y remasterizaciones de videos de John Lennon y George Harrison. Foto: Captura YouTube "Now and Then"

Sin embargo, aun hay luz al final del camino. Es que, el miércoles 1 de noviembre, Paul McCartney y Ringo Starr, los Beatles vivientes, sorprendieron al mundo con el lanzamiento de “Now and Then”, la última canción de The Beatles. A más de cincuenta años de la separación de la banda británica, sus fanáticos a lo largo del mundo podrán volver a escuchar sus voces en un conmovedor tema que ya es tendencia en las listas musicales.

¿Cómo se creó “Now and Then”?

De acuerdo con lo revelado por el mini documental de YouTube “Now And Then - The Last Beatles Song”, el tema recientemente lanzado fue, en un primer momento, una grabación que hizo John Lennon en 1978, dos años antes de su partida. Tras su fallecimiento, su viuda, Yoko Ono, les compartió a los ex Beatles un casete con las grabaciones inconclusas de quien fue su amado. Este material incluía demos de “Free as a Bird” y “Real Love”, las cuales pudieron completarse y lanzarse como sencillos en 1995 y 1996.

Desafortunadamente, ese no fue el mismo caso para “Now and then”. Pues, a pesar de que Paul, George y Ringo querían que la canción saliera en el demo “The Beatles Anthology”, los desafíos tecnológicos imposibilitaron tal destino. Pues, en los ’90, les era imposible subir el volumen de la voz de Lennon sin, también, subir el del piano de fondo de la grabación original de los ’70, es decir, no se podía separar la voz del instrumento musical.

Finalmente, en 2022, el lanzamiento de la canción parecía estar más cerca de la realidad, gracias al uso de la Inteligencia Artificial. “Un sistema de software desarrollado por Peter Jackson y su equipo, utilizado durante la producción de la serie documental Get Back, finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano”, explican desde el canal oficial de The Beatles.