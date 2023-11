La película animada de Adam Sandler que arrasa en Netflix como lo más visto a nivel mundial

Adam Sandler vuelve a una superproducción de animación luego de Hotel Transylvania. Esta vez, se integra al cátalogo de Netflix con una película colorida animada para toda la familia. "Leo" es una comedia músical de animación en la que seguimos la vida de una mascota escolar, que desde su perspectiva nos mostrará el último año de primaria de una clase, antes de convertirse en adolescentes.

La película estrenada recientemente ya es un éxito en la plataforma. Y con ella seguiremos la historia de un lagarto de 74 años que ya esta harto de estar siempre en el mismo salón de una clase en Florida compartiendo su terrario con una tortuga. Entonces, cuando descubre que sólo le queda un año de vida decide escapar. Pero en el medio se verá en vuelto en los problemas de la escuela.

Netflix estrenó la película este mes. Fuente: Netflix

Además de dar la voz al personaje principal, Adam Sadler colaboró en la escritura del guión junto a Paul Sado y Robert Smigel. Este último, que debutó en la dirección gracias a La peor semana (con Sandler al frente), se reparte el cargo de director con dos cineastas más, David Wachtenheim y Robert Marianetti.

Las críticas que ha recibido "Leo" han sido muy positivas. Resaltando la escencia de Sadler en la animación, donde deja su huella inconfundible. En Deadline se puede leer "Sandler no es ajeno a los dibujos animados, ya ha arrojado ganadores en el pasado con Eight Crazy Nights y la exitosa franquicia Hotel Transylvania" y luego "Los niños no son los únicos a quienes les agradará mucho Leo".

La película se encuentra en el puesto N°1, como la más vista, en la plataforma FlixPatrol. Fuente: Netflix

La película invita a toda la familia a reflexionar sobre los temores de crecer, a través de la historia de los niños de la escuela, la sabiduría que trae la edad y las experiencias, a través del tierno lagarto Leo. La película además fue elogiada por su música, que cuenta con decenas de canciones orinigales.