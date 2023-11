El trucazo definitivo para limpiar tus zapatillas en el lavarropas y que no se estropeen

Las zapatillas son una de las prendas más importantes que tenemos al momento de vestirnos. Muchas veces, son tan utilizadas que las ensuciamos rápidamente, lo que nos obliga a limpiarlas constantemente. Hacer esto, puede bajar la durabilidad de esta prenda, ya que el contacto con el jabón o el agua puede dañarlas, pero si sabemos como cuidarlas y realizarles una limpieza adecuada lograremos mantener la calidad de nuestras zapatillas por mucho tiempo.

Lavarlas a mano suele ser la receta más conocida pero no la más rápida y eficaz. Las zapatillas pueden meterse al lavarropas para lavarlas, pero debemos tener en cuenta algunos tips para protegerlas y no dañarlas. Envolverlas suele ser la solución, además esto evitará que dañemos el tambor de la lavadora.

Lavar las zapatillas en el lavarropas es la forma más eficaz y rápida de dejarlas como nuevas. Fuente: Shutterstock

Entonces, para limpiarlas y cuidarlas, debemos asegurarnos de protegerlas. Para esto, podemos utilizar el truco de envolverlas en la funda de una almohada vieja o de un toallón. En primer lugar, debemos quitar plantillas y cordones, estos accesorios, como son más delicados, podemos optar por lavarlos a mano. Segundo, procedemos a meter las zapatillas dentro de una funda y cerrarla con cintas elásticas o ligas.

Otra recomendación, es utilizar agua fría para el lavado en el lavarropas. No uses agua caliente porque muchos materiales en los que están fabricados las zapatillas pueden deformarse con el calor. Igualmente, debes tener cuidado en el secado. Es importante no exponer las zapatillas al sol directo.

Podemos meter las zapatillas a la lavadora con otras prendas para que no golpeen el tambor. Fuente: Shutterstock

Por último, para evitar que tus zapatillas se deformen con el secado, puedes meterle adentro medias o incluso periódico para que mantengan su forma original. Si tomas todas estas recomendaciones, harás que tus zapatillas luzcan como nuevas y con el método de la funda de almohada cuidarás además, tu lavarropas.