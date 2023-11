Sofia Vergara rompe el silencio y habla de sus supuestas cirugías

Sofía Vergara es una de las actrices más talentosas y graciosas de la industria del entretenimiento. Además, es considerada como una de las mujeres más bellas de la televisión, puesto que tiene una figura escultural y un rostro que parece pintado por los mismísimos dioses. A pesar de esto, la colombiana no se salva de las críticas y los comentario negativos que apuntan a su aspecto físico.

Trabajar en televisión y ser famoso conlleva una exposición constante al público y a los medios de comunicación. La vida personal y profesional de muchas figuras reconocidas, a menudo se convierte en objeto de interés y discusión para el público. Recientemente, Sofía Vergara se manifestó con respecto a esta problemática y reveló cómo se siente con los comentarios y las críticas que recibe.

Sofía Vergara tiene una marca de maquillaje y skincare, 'Toty'. Imagen de Instagram @sofiavergara.

La actriz famosa por interpretar a Gloria en 'Modern Faimly', participó en una entrevista con la revista 'Glamour' y confesó que intenta pasar por alto todos los dichos sobre su cuerpo, para restarle importancia. La barranquillera explicó que muchas veces la acusan de hacerse cirugías plásticas o le escriben comentarios hirientes en las redes sociales.

"A veces leo mensajes, evito leer comentarios porque, ¿para qué? Generalmente son personas que están de mal humor, deprimidas o celosas", explicó Sofía. "Lo leí y pensé: 'Se ha hecho tantas cosas a sí misma que ya ni siquiera se parece a ella'. Y estoy pensando: No es que te hagas una cirugía plástica para verte peor que antes".

Por otro lado, durante la conversación, Vergara reveló que su cambio físico se debe al paso de los años y a su edad, pues tiene 51 años. Obviamente no va a tener la misma apariencia que cuando tenía 20 años. Al respecto aclaró: "Siempre quiero decir: '¡No, se llama envejecer! ¡Se llama joder, soy viejo! ¡Por eso me veo diferente!". Pese a esto y a describir que no se ha sometido a ninguna operación, la actriz reveló que utiliza botox.

Sofía Vergara nació el 10 de julio de 1972. Imagen de Instagram @sofiavergara.

"Hago microneedling, pequeños láseres para capilares porque tengo rosácea. Me pongo bótox en los ojos y en el cuello con regularidad", expresó la actriz. Además confesó que no se ha realizado ningún procedimiento que la deje en reposo por varias semanas, porque tiene la agenda repleta de compromisos a los que no puede faltar. Por esto, Vergara elige procedimientos ambulatorios, además de utilizar productos para cuidar la piel.