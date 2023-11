Las 5 conductas de perro más comunes y sus significados para entender mejor a tu mascota

El perro es una de las mascotas más sociables que podemos tener, es un cazador cuyo patrón de comportamiento no deja lugar para la soledad o la individualidad. El perro, generalmente, logra una conexión rápida con sus dueños porque tienen una facilidad natural para comprender el lenguaje corporal y emocional de los humanos.

De la misma forma, nosotros podemos comprender aquellos comportamientos adorables o inclusos los molestos que tienen nuestros amigos de cuatro patas. Ya que para cada acción que realice nuestro perro, existe una explicación posible. Por ejemplo, aquellos comportamientos comunes como lamer la cara constantemente o estar siempre donde está su humano.

Los perros siempre actúan con una intención. Fuente: Shutterstock

Los perros son criaturas muy inteligentes. Por eso debemos estar atentos a que nos quiere comunicar con sus acciones. Por ejemplo, en primer lugar, si el perro se sienta a tus pies, es porque te esta protegiendo. Significa que tu peludo te reclamará y te protegerá. Es decir, no sólo se acerca porque quiere estar cerca tuyo, si no es porque te está marcando como parte de su propiedad.

En segundo lugar, es común que muchos de estos animales comiencen a romper cosas. Sobretodo, podemos encontrar este comportamiento en los cachorros. Esto es signo de que está aburrido. Si orina en el suelo o mordisquea los muebles es probable que tu perro está tratando de decirte que necesita más actividad en su vida. En tercer lugar, debemos estar atentos si nuestra mascota comienza a actuar fuera de lo normal. Ya que los comportamientos extraños pueden ser señal de que esten enfermos. Si tu perro no está tan juguetón como de costumbre o le cuesta levantarse o no come bien, podría estar enfermo.

Si tu perro come menos, toma mas agua o comienza a perder peso, puede ser señal de que se encuentre mal. Fuente: Shutterstock

En cuarto lugar, si tu perro parece nervioso o actúa de esta forma, puede llegar a estar estresado. Los animales suelen ser seres muy empáticos que imitan el estado de ánimo de sus dueños. Por eso es importante, que si quieres que tu perro se relaje, quédate con el y dale unas cuantas caricias. Por último, si tu perro destroza todo, además de que puede ser señal de que este aburrido, puede significar que tiene ansiedad por separación. Esto es debido a que cuando dejas el hogar, piensan que no volverás.