Jésica Cirio enciende las redes en microbikini a sus 38 años

Jésica Cirio, encendió las redes sociales y compartió con su más de 3,5 millones de seguidores en Instagram una serie de fotografías luciendo una microbiniki azul al lado de una piscina, que dejó boquiabiertas a todos. La reconocida modelo y conductora de televisión luce espléndida a sus 38 años.

Los me gusta de sus seguidores no tardaron en llegar a la publicación donde la modelo muestra su figura perfecta. Las imágenes resaltan su belleza natural y sus curvas perfectas. El carrusel que subió Cirio rápidamente superó los 20 mil likes. Como es costumbre, la mediática logra posicionarse como un icono de la moda y marca tendencia con sus looks.

Jésica Cirio compartió imágenes luciendo uno de sus diseños favoritos. Fuente: Instagram @jesicacirio

Jésica Cirio saltó a la fama en el 2001, luego de que se un video de ella se hiciera viral. Este video fue grabado para el programa Siempre Sábado, hoy conocido como Pasión de Sábado para postularse como "Diosa tropical". Alli, la podemos ver a Cirio con tan sólo 16 años diciendo "Hola Hernán (Caire), mi vida. Soy Jésica, tengo 16 años, soy tu rubia de Lanús y te estoy esperando. Elegime...".

Actualmente, la conductora y modelo se encuentra en el centro de la tormenta por su ex relación con Martín Insaurralde y todo el conflicto desatado con Sofia Clerici. Jésica fue denunciada ante la justicia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Por su parte, la famosa se puso a disposición de ser investigada.

En medio del escándalo mediático, Jésica Cirio disfruta del calor y la primavera. Fuente: Instagram @jesicacirio

A pesar del grave momento que pasa la mediática, usa sus redes sociales para mostrar y desplegar toda su belleza y mostrar sus modelos de microbikinis que resaltan todos sus atributos. Recientemente, marcando tendencia con su conjunto azul francia y corpiño de breteles finos armado con taza y una bombacha colaless con tiritas que se anudan en los laterales, que sin dudas promete ser una de las modas del verano.