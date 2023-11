Así se vería Shrek en la vida real según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ha logrado cruzar los límites de la creatividad con sus últimas actualizaciones. Ahora tan solo debes pedir lo que quieres y en pocos segundos, la IA te mostrará lo que estás buscando. Esto pasó con un internauta que le pidió la versión real de Shrek.

Shrek es una de las películas animadas más taquilleras en el cine. Se estrenó por primera vez en 2001 y desde allí transformó la historia de las películas para niños. Debido a su éxito, Dreamworks lanzó otras películas en donde se veía al personaje principal atravesar por diferentes aventuras.

Dreamworks adelantó que se está preparando un Shrek 5. Foto: Archivo.

¿Quién es Shrek?

Para quienes no conozcan a este mítico personaje deben saber que se trata de un ogro de color verde, algo testarudo y solitario. Él vive en un pantano el cual mantiene alejado de todo el mundo. En cuanto a su personalidad, este ogro no cuenta con los mejores modales ya que no tendrá problema en gritarte o tratarte un poco mal.

Sin embargo, Shrek logra cambiar luego de conocer a Fiona, una princesa de la cual se enamorará profundamente. También se convierte en humano y esto lo hace explorar otras perspectivas de la vida. De hecho, cada una de sus aventuras lo hacen reflexionar y por eso, es uno de los personajes más queridos de hoy.

El retrato hecho por la Inteligencia Artificial

Así lucuría Shrek en la vida real. Foto: Instagram.

Hablando de cambios, la Inteligencia Artificial también puede transformar a Shrek. Así lo mostró en una de sus últimas publicaciones en donde enseñó al monstruo más querido de Hollywood como una persona de la vida real. El retrato despertó risas entre los internautas aunque coincidieron que guarda una gran similitud con el personaje.