Jennifer Lopez levanta la temperatura con el nuevo adelanto de su disco

A 10 años de su último disco, Jennifer Lopez está a punto de lanzar un nuevo álbum titulado 'This is me... now'. Casi 20 años después de su éxito 'This is me..then', la actriz y cantante estrenará un proyecto artístico inspirado en las vivencias más recientes, sobre todo inspiradas en su relación de película con Ben Affleck.

La "Diva del Bronx" sacó 'This is me.. then' en noviembre de 2002 y durante esa época estaba ligada sentimentalmente con el actor. Por este motivo, en varias canciones tales como 'Dear Ben' y 'Baby I Love U!', se animó a declararle su amor a Affleck. A pesar de todas las muestras de afecto públicas, la pareja decidió separarse, pero la vida los volvió a unir casi 20 años después, así que en 2022 se casaron.

'This is me... now' es una continuación de esa vida que se vio interrumpida, pero también una expresión de cómo es su vida ahora, con una extensa trayectoria recorrida, dos hijos hermosos y una vida llena de éxitos. En este contexto, la Jennifer utilizó su cuenta de Instagram, para publicar un adelanto, donde aparecen algunos detalles del proyecto.

"Míralo. Escúchalo. Vívelo", escribió en el pie de una publicación, dejando ver un clip donde aparecen varias imágenes y videos de la carrera de la cantante. Al final aparece un adelanto de lo que veremos próximamente: ""Esta experiencia musical es una manifestación, a través de la música, el cine y la realidad, del viaje de una vida en busca de la verdad sobre el amor. Jennifer".

En otro de los clips, Lopez adelantó que no será simplemente un disco, sino que será una "experiencia musical" y estará disponible el próximo 16 de febrero de 2024 en Prime Video. Esto nos deja en claro, que la cantante está preparando algo muy grande para volver a la música, después de 10 años sin nuevos lanzamientos.