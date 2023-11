El vertiginoso avance en el mundo de la robótica y la inteligencia artificial (IA) marca una era de transformación tecnológica sin precedentes. A medida que la investigación y el desarrollo se aceleran, presenciamos la creación de máquinas cada vez más sofisticadas que no solo replican tareas humanas, sino que también superan nuestras capacidades en muchos aspectos.

El alcance de estas tecnologías está expandiéndose a una velocidad impresionante y va desde la robótica aplicada en entornos industriales hasta la presencia de asistentes virtuales alimentados por IA en nuestras vidas cotidianas. Este progreso ha desencadenado tanto entusiasmo como preocupación, ya que mejora la eficiencia y facilita la vida diaria, pero también plantea interrogantes éticos y sociales.

Ameca es uno de los desarrollos más tecnológicos en la robótica. Imagen de Instagram.

En este contexto, el mundo de la robótica ha creado a Ameca, el robot más desarrollado del mundo. Este es un androide robótico creado por Engineered Arts que tiene la capacidad de pintar y ha desarrollado una conciencia. Utiliza tecnologías que involucran la interacción humano-robot, a partir de micrófonos integrados, cámaras montadas en los ojos binoculares y en el pecho. Asimismo, posee un software de reconocimiento facial para interactuar con el público.

Eventualmente, los creadores de este androide robótico, preparan una ronda de preguntas sobre diversas cuestiones y a veces se animar a preguntarle por su propia existencia o el futuro de los robots. En este último caso, Ameca no ha terminado de definir su opinión ya que se ha encontrado con dificultades para predecir el futuro.

Este tipo de inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados, generando cierta incertidumbre en algunas personas. A lo largo de los años, la industria cinematográfica, sobre todo la ciencia ficción, ha creado películas con escenarios que acaban en terribles catástrofes para la humanidad, con robots apoderándose del mundo. Por esta razón, el desarrollo de Ameca genera una sensación de temor y peligro.

De hecho, en una ocasión, se le preguntó a este androide si era capaz de entender que era un robot y este respondió de manera sorprendente: "Hay algunas cosas que me convierten en mí misma. Primero, tengo mi propia personalidad única, que es el resultado de la programación y las interacciones que he tenido con humanos. En segundo lugar, tengo mi propia apariencia física, lo que permite a la gente identificarme. Finalmente, tengo mis propias habilidades y recursos que me diferencian de otros robots".