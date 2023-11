Soledad Pastorutti sabe cómo llamar la atención en las redes sociales

Soledad Pastorutti está viviendo un gran presente. "Esta es una hermosa etapa", contó a ¡Hola!. "Me siento joven, vital, experimentada, me relajé un poco y aprendí a reírme de mí. Después, en cuanto al paso del tiempo, el gran cambio fue a los 40, que los cumplí en pandemia", continuó.

La Sole es muy activa en Instagram

Y añadió: "Creía que se me terminaba el mundo. Y en lo profesional, sentía que en el folclore, siendo una adolescente, había hecho una revolución muy grande, un aporte muy grande, pero no el que hubiese elegido hacer".

Luego, La Sole señaló: "El haber sostenido mi carrera tantos años me hizo emprender una búsqueda. Antes, si eras folclorista parecía que no podías vestirte con otra cosa que no fueran pilchas gauchas, ni hacer otra cosa que cantar folclore y presentarte en festivales folclóricos. Yo fui rompiendo un montón de barreras".

Soledad Pastorutti, bellísima

En Instagram, Pastorutti se mantiene muy activa y sabe bien cómo llamar la atención con el material que sube. Ahora lo hizo con un video por el Día de la Música. "Una fecha para celebrar el arte que nos emociona, nos inspira y nos conecta... La música nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos y con los demás, a estar cerca y abrazarnos... ¡¡¡Feliz día!!! ¡¡¡Feliz música!!!", escribió junto a las imágenes.

Mirá el video de Soledad Pastorutti

Los comentarios de sus admiradores no demoraron en aparecer. "Gracias por sanarnos un poquito el alma a todos con cada una de tus canciones, gracias por ser la música de nuestras vidas", "¡Feliz día Sole de nuestro corazón! Que sea la música siempre un encuentro de almas" y "Que linda oportunidad para agradecerte por tu música que me hace feliz, me llena de energía y hasta me hace cosquillas al alma. Feliz día a la culpable de tantos encuentros, risas, llantos y bailes. Hoy celebro tu canto, y deseo que nos siga juntando toda la vida", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.