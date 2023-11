Si aún estás indeciso y no sabes qué hacer este fin de semana, aquí te recomendamos una miniserie que es ideal para disfrutar en estos días de descanso. Es una producción británica que consta de cuatro partes y que se lanzó internacionalmente, a través de Netflix, en junio de 2022.

No me conocen (You don't know me, su título original) se basa en la novela policíaca homónima de Imran Mahmood de 2017. Es un drama y está recomendada para mayores de 16 años.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Cuando todas las pruebas demuestran su culpabilidad, un hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa".

Netflix: esta es la miniserie dramática ideal para disfrutar el fin de semana

La historia se centra en Hero, un joven que es acusado por el crimen de un narcotraficante. Todas las pruebas lo incriminan directamente en el asesinato: su ADN está en la escena del hecho. Él insiste en que no tiene nada que ver con lo sucedido y despide a su abogado para contar su versión de los hechos.

En el reparto están: Samuel Adewunmi como Hero, Sophie Wilde como Kyra, Bukky Bakray como Bless, Roger Nsengiyumva como Jamil, Tuwaine Barrett como Curt, Yetunde Oduwole como Adebi y Nicolás Khan como Sam.

En su estreno obtuvo críticas muy positivas. De hecho, el protagonista (Adewunmi) de la miniserie obtuvo una nominación a los premios BAFTA TV por su trabajo.

