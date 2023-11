Lali Espósito posa en microbikini y marca la tendencia del verano

Lali Espósito es una cantante, actriz y modelo argentina que viene triunfando en sus proyectos músicales y personales. Debutó como actriz cuando era muy pequeña, en el 2003 con la telenovela infaltil Rincón de luz. Luego, en el 2004 y 2005 su popularidad creció al interpretar a "Roberta" en la telenovela infantil Floricienta. Después, rompió records como cantante pop.

En todos sus años en la industria del entretenimiento, Lali ha ido evolucionando con sus looks, consolidándose como un icono de la moda en el país y en toda Latinoámerica. En un principio, la actriz se destacaba por lucir ropa colorida que destacaban su juventud y su energía positiva que transmitía a su público a través de sus personajes. Sin embargo, en los últimos años la podemos ver luciendo su faceta más sexy y madura.

Lali se ha convertido en un icono de la moda en el país y América Latina. Fuente: instagram @lali

Esto lo refleja a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 12 millones de seguidores a los que le suele compartir sus shows, sus look y sus momentos más divertidos. Hace unos días, encendió Instagram al mostrarse con una microbikini color lima. Este traje de baño de dos piezas extra small contó con un corpiño estilo top con aberturas en el centro. Para la parte inferior optó por una bombacha diminuta, colaless estilo taparrabos con tiras finas en los costados de la cadera.

Lali acompañó la imágen con el texto "Hablamos y hablamos de Amor..." Fuente: Instagram @lali

Los likes de sus fans halabando su figura perfecta no tardaron en llegar. Rápidamente, la publicación superó los 500 mil me gusta. Es que la actriz impone tendencia con su bikini XS. Además, en la fotografía la podemos ver luciendo perfecta con el pelo suelto y lacio peinado para un costado y un maquillaje con glitter tornasolado en los párpados y máscara de pestañas.

La ex Chiquititas no deja de sorprender al mostrarse como una de las cantantes más multifacéticas de los últimos tiempos. La joven diva reafirma que no es sólo una artista bonita y carismática.