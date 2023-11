El truco de limpieza definitivo para eliminar el mal olor de todo tipo de calzado

La elección de la ropa y el calzado no solo se trata de estilo, sino también de cuidado personal, y el aroma que estos emanan juega un papel fundamental en nuestra imagen y confianza. La importancia de vestir prendas y calzado con un buen olor no puede subestimarse, ya que impacta no solo en la percepción que los demás tienen de nosotros, sino también en nuestra propia comodidad y bienestar.

Los malos olores pueden arruinar por completo la impresión que queremos transmitir. El calzado impregnado con olores desagradables puede ser resultado de múltiples factores, desde la acumulación de sudor hasta la falta de limpieza. Afortunadamente, existen trucos caseros para despedirse del mal olor del calzado de una buena vez por todas y, a continuación, lo revelamos.

De acuerdo con “Maestra Jacobina”, la creadora de contenidos acerca de trucos para el hogar y el cuidado personal, un truco casero eficaz para eliminar el mal olor del calzado es utilizar bicarbonato de sodio y sal. Este remedio natural actúa absorbiendo la humedad y neutralizando los olores desagradables.

Pon la mezcla para quitar el mal olor directamente en el interior del calzado. Foto: captura Tik Tok @alacocinaconjacobina

En un recipiente pequeño, mezclaremos una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de sal. Mezclamos muy bien y, con ayuda de un salero, volcaremos un poco del nuevo producto en el interior del calzado. La experta aconseja llevar adelante este método por las noches, de forma que pueda actuar cuando no estamos usando nuestro calzado. Por la mañana, retiramos los restos de bicarbonato y sal, y ya podremos hacer uso de las zapatillas sin olor alguno.

Mira el video del truco de limpieza

Es importante resaltar que esta técnica es una alternativa natural al uso de talco, evitando así los químicos que pueden causar irritación o alergias en la piel. Además, el bicarbonato de sodio y la sal son ingredientes comunes y económicos que suelen encontrarse en casa, lo que hace que este remedio sea accesible y fácil de aplicar.