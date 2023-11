Sofía Jujuy es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram. Con frecuencia comparte contenido que llama la atención de los internautas y sus publicaciones se llenan de comentarios y halagos. Ahora, encantó a los usuarios con un nuevo álbum de fotos en bikini.

El álbum de fotos de Sofía Jujuy en bikini que encantó a todos

"Una escapadita por ahí, antes de arrancar con los ensayos para la obra de teatro en la que voy a estar. ¡'Permitidos' falta muy poquito! Ya les voy a contar más", redactó la modelo y agregó: "Y si, no podía no estar tirando facha con mi bikini favorita".

Los corazones y mensajes no demoraron en aparecer. "Bomba", "Linda de la vida", "La Megan Fox argentina es bostera, ¿qué más se puede pedir?", "Brillando", "Amé esa malla", "Hermosa", "Diosa" y "Sos todo lo que está bien", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Sofía Jujuy en Instagram

Recientemente, Sofía Jujuy compartió con sus seguidores un clip en el consultorio de su nutricionista en donde explicó los cambios alimentarios que hizo y cómo se modificó su cuerpo. Ahora, se alimenta de manera consciente.

Mirá el video de Sofía Jujuy

"No puedo creer que bajé un kilo y medio de grasa en un mes y aumenté medio de músculo comiendo todo lo que me gusta pero con conciencia", manifestó. Su nutricionista, sumó: "La verdad es que voy a felicitar a Sofi porque es una paciente 10. Sofi no hace dieta, no se restringe, sino que está aprendiendo a comer. Esto de armar el plato, de lo que tiene que tener el desayuno... Y tomó conciencia de lo que estaba comiendo".