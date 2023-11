Graciela Alfano causa furor al posar con una microbikini a sus 70 años

Graciela Alfano es una de las celebridades más importantes de Argentina, con una extensa trayectoria en los medios de comunicación como vedette, modelo y actriz. La famosa busca constatemente estar actualizada y en contacto con su público, por eso acostumbra a compartir con sus mas de 930 mil seguidores en Instagram, imágenes de ella de vacaciones, con su familia, entre otras.

En esta oportunidad, la ex vedette de 70 años se animó a posar en microbikini mostrando su figura perfecta. En la publicación, la podemos ver con su traje de baño de dos piezas disfrutando del sol en una reposera. Acompañó el video con un mensaje que demuestra la actitud con la que se muestra a la vida "Todavía crees que después de los 50 no vale la pena? Primero llegá y después me contas. Hay mucho para explorar", se puede leer.

La actriz y modelo luce estupenda a sus 70 años. Fuente: Instagram @iconoalfano

Los likes y comentarios halabando a su figura increíble no tardaron en llegar a la publicación. "La mujer más bella de Argentina", "Y siiiii!! Sos una bomba Grace", "Me encanta porque siempre tus post son positivos", se puede leer de sus miles de fans y seguidores que respetan a la ex vedette por su carisma, actitud y talento.

Hace unos días atrás, Graciela Alfano fue noticia por sus declaraciones en el programa Podemos Hablar. Allí contó acerca de un abuso sexual que sufrió de niña y de la relación con su madre en aquel entonces. “Me dejaba sola, yo fui abusada entre los cuatro y los siete años, esto no lo revivo, lo cuento sin emoción porque ya lo pasé y eso fue una cuenta pendiente, el no haberme cuidado y protegido”.

Graciela Alfano en su paso por el programa de Andy kusnetzoff. Fuente: Instagram @iconoalfano

Además de ser un icono del mundo del espectaculo, Graciela Alfano es un ejemplo de lucha. La modelo superó el cáncer el año pasado, la actriz tuvo que someterse a dos cirugías importantes de riñón en el que le quedó uno solo. Ahora, se encuentra en muy buen estado de salud y disfrutando de la vida.