Mantén la respiración antes de ver a Sol Pérez luciendo un vestido de transparencias

En las últimas semanas, Sol Pérez se ha posicionado como una de las personalidades más populares, ya que el próximo 25 de noviembre celebra su boda de ensueños, junto a Guido Mazzoni. Por esta razón, ha estado posteando fotos y videos adelantando algunas cuestiones, pero sobre todo, mostrando los emocionantes preparativos del gran día.

Pese a que la mediática está enfocada en el evento, no ha dejado su trabajo de lado y tampoco las apariciones en la televisión. De hecho, en la noche del martes, la "Sobri de Pérez", tal como la llaman los usuarios de Instagram, fue la invitada especial de 'Noche al Dente' en América TV, el programa conducido por Fernando Dente.

Sol Pérez enamoró a los usuarios con su look. Imagen de Instagram @camilo_duranm.

En esta ocasión, Sol fue la invitada de la noche, así que como de costumbre decidió deslumbrar a los espectadores y acudió al programa vestida como una diosa. En esta ocasión, la mediática llevó un vestido de transparencias bordado con piedras y brillos plateados. Un diseño corte sirena de la marca Felina, que combinó con unos zapatos de color negro.

Sin embargo, el atuendo de Pérez no fue lo único que causó sensación, puesto que en esta oportunidad decidió completar el look con una peluca al hombro de color rubio ceniza. Esta vez, llevó un peinado descontracturado con efecto "wet look", es decir, aparentando que el cabello está mojado. Para terminar de complementar el estilismo, llevó unas gafas de sol oscuras con strass.

Mira el video

Sol Pérez utilizó su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 6 millones de usuarios, para compartir varias instantáneas y mostrar su look. Una vez más trabajó con su equipo de vestuario y estilismo conformado por Camilo Duranm y Alan Elizalde, quienes estuvieron a cargo de todos los estilismos que usó la mediática cuando participó en 'Gran Hermano'.