Catherine Fulop llama la atención en la playa: "Acá estoy con esta malla divina"

Este año, a Catherine Fulop le ofrecieron trabajar nuevamente en la TV y rechazó la tentadora propuesta. Le propusieron entrar en reemplazo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine y dijo que no. ¿El motivo? Sin vacilar, lo reveló sin problemas.

“Lo que pasa es que tengo ya planeados varios viajes y me da miedo comprometerme con algo que dure tantos meses, si uno firma para un magazine es para que dure todo el año y yo en noviembre ya tengo un viaje a Los Angeles; después tengo que volver a Miami y a fin de año no tenemos planeado, pero no sé si estaremos en Miami o nos vamos para Roma si Paulo (Dybala) tendrá días libres y dependemos un poco de eso”, le explicó Fulop a Laura Ubfal.

Y reconoció: “En otro momento de mi vida yo le echaba pierna a lo que viniera, me ofrecieron también estar en el jurado de ‘Got Talent’ y yo me tenía que ir a ver a mi mamá y ya tenía otro viaje con mis amigas de Venezuela”.

Luego, Cathy, explicó: "Después de la muerte de mi hermano, que murió con el teléfono en la mano… Y tanto trabajo, para cuando dejar de disfrutar, yo que tengo a Ori lejos, y a mi marido, que todavía estamos jóvenes y podemos disfrutarnos y fueron muchos años trabajando todos los veranos, quiero este año no depender de un horario y de un compromiso tan fijo”.

En las redes sociales, la preciosa actriz ha ido compartiendo todos estos viajes que tenía planeados. Cada vez que sube nuevo contenido a Instagram sus admiradores quedan encantados y la llenan de halagos. Ahora, Fulop llamó la atención desde la playa con un pequeño video. "Acá estoy con esta malla divina", expresó en el clip que le dedicó a Mery del Cerro.

