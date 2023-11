Macotas: estas son las cuatro cosas que no deberías hacer delante de tu perro si quieres que se comporte

Una mascota puede convertirse en una gran compañía dentro de un hogar. A pesar de ello, para que esto suceda se deben seguir ciertas indicaciones para que un perro se comporte de manera adecuada. Es sumamente necesario que un animal conozca algunas reglas para portarse bien pero sus dueños también deben tener precauciones con sus propias acciones.

Las cuatro cosas que deberías tener en cuenta para no alterar a tu perro:

Es importante que un perro reciba a mor por parte de sus dueños. Foto: Archivo.

Michael Baugh, experto en caninos, especificó que hay cuatro cuestiones que deberías tener en cuenta para que un perro se comporte. La primera de ellas es que no debes jugar a las peleas con tu perro. Aunque no lo creas, esto podría terminar en un gran conflicto y le estarás enseñando que la interacción brusca está permitida.

Michael también advirtió que una mascota se enfadará si ve una fuerte discusión. Si tu perro no está acostumbrado a ver a su dueño enfadado, los gritos o gestos bruscos lo pondrán nervioso y esto podría desencadenar una serie de reacciones agresivas que de seguro vas a querer evitar.

Un perro será un gran acompañante para todos. Foto: Archivo.

Por otro lado, si tu perro está acostumbrado a pasar la mayoría de tiempo en lugar tranquilo, es posible que este animal se vea alterado cuando traigas a un gran grupo de amigos a tu hogar. Es muy importante estar alerta ya que tu perro estará analizando las acciones de todos los presentes y cualquiera que considere peligrosa, despertará su instinto protector.

Como punto final, Michael destacó que dar órdenes contradictorias a un can es una acción poco inteligente. No es necesario que ocultes a tu mascota que lo llevarás al veterinario ni a darse un baño. De hecho, si tu perro descubre que le miente, su reacción podría no ser la mejor.