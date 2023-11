La transformación de Coti Romero que sorprendió a todos

Desde que irrumpió en Gran Hermano, Coti Romero no ha dejado de dar de qué hablar. Hoy participa en el Bailando 2023 y su paso por la pista de danza más famosa de la televisión llama la atención de todos.

En Instagram, Coti es muy activa y diariamente sorprende con el contenido que comparte. Ahora lo hizo con un video en el que enseñó su transformación para salir en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de América TV.

Coti Romero, preciosa

Sus admiradores quedaron encantados y la llenaron tanto de mensajes, como de corazones. "Es increíble lo hermoso que le queda ese verde. Que buen maquillaje y ella un fuego", "Qué diosa, hermoso trabajo" y "Coti sin maquillaje es hermosa", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Mira el video de Coti Romero

En la última edición de GH, Coti fue la 10° eliminada de la casa con el 67,35% de los votos. Esto se dio luego de que la correntina "traicionara" a sus amigas. Luego de salir del reality, por un tiempo, mantuvo su relación con Alexis "El Conejo" Quiroga. Hoy están distanciados y ella lo expuso públicamente.

Sucedió que él le llenó la casilla de mails pidiéndole otra oportunidad y ella ya no quiere saber más nada con esa relación. "Me mandó más de 50 mails desde el día que nos separamos y le dije que no quería saber más nada. Por la mitad de esos mails, yo le di la oportunidad de hablar. Lo que él pidió fue llevarnos bien, no pelearnos. Entonces, le dije ‘hablemos’", contó Coti.

Coti Romero y Alexis Quiroga

Y, en diálogo con Intrusos, añadió: "Nos juntamos a hablar y en ese momento me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal y dije basta".