El truco definitivo para blanquear el plástico amarillento de tus electrodomésticos

Los electrodomésticos que contienen plásticos suelen ser bastante estables y duraderos y a menudo, los podemos comprar a bajo precio. Sin embargo, el plástico no es perfecto. Con el paso del tiempo, este material puede cambiar de color volviéndose amarillento. Principalmente, esto se debe a que suelen estar expuestos a mucha luz directa del sol, o a los humos de las comidas en la cocina o el humo del tabaco si fuman adentro de casa.

Sea cualquiera de estas razones, el plástico amarillo suele verse feo y limpiar este color amarillento no es tarea fácil. Es un error intentar utilizar productos abrasivos como el cloro, lavandina o el alcohol. Ya que estos suelen dañar la superficie de nuestros electrodomésticos. Para solucionarlo, te presentamos un truco infalible que le devolverá el color blanco al plástico.

En nuestro hogar, solemos tener muchos electrodomésticos de plástico como tostadoras, microondas o pavas eléctricas. Fuente: Shutterstock

El truco para blanquear el plástico: usar crema de agua oxigenada

Con un producto casero que probablemente tengas en tu hogar puedes limpiar y devolver el blanco original a tus electrodomésticos. Con este sencillo modo dejar como nuevo el interior de tu heladera, el lavarropas, el microondas, tostadora o incluso el aire acondicionado. Es importante, que primero pruebes en un sitio no visible del electrodoméstico y luego lo hagas en todos lados.

Para sacar el color amarillento de tus plásticos, solo necesitas crema de agua oxigenada, guantes y papel film. Los pasos a seguir son: primero, debes limpiar bien y sacar el polvo del electrodoméstico que quieras blanquear y luego, una vez seco, esparcir por todos los rincones la crema de agua oxigenada. Finalmente, debes cubrir con papel film la parte tratada y dejar actuar el producto por 24 horas.

Podemos dejar como nuevos nuestros electrodomésticos con este sencillo truco y producto casero. Fuente: Shutterstock

Pasado este tiempo, lo último que queda hacer es retirar el papel. Este es un método sencillo y que no requiere mucho dinero para limpiar y devolver el blanco a tus aparatos electrónicos. Si este proceso no es suficiente para blanquear el plástico, debemos repetir el proceso y aumentar el tiempo. No es una tarea que debas hacer todas las semanas en tu casa, pero sin dudas este truco te ayudará a que tu hogar se vea reluciente.