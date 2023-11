Spider-Man: la Inteligencia Artificial recreó el personaje de Gwen Stacy como una adolescente real

Gracias a los avances de la Inteligencia Artificial en la generación de imágenes, ahora los fans de Spider-Man: Into the Spider-Verse pueden tener la versión real de un personaje muy querido: Gwen Stacy. El resultado logró sorprender a muchos y se volvió viral en pocas horas.

Spider-Man cautivó a los amantes de Marvel con su animación, estética y soundtrack. Durante la película se presentaron un sinfín de personajes icónicos pero hubo uno de ellos que logró robarse el corazón no solo de Miles Morales sino de una enorme cantidad de espectadores.

Gwen Stacy acompañará a Miles durante sus aventuras. Foto: Archivo.

Gwen Stacy es la amiga que Miles conoce luego de cambiarse a un colegio privado. Al principio, ellos no empiezan su relación de una buena manera pero a medida que la historia avanza, la química entre estos dos personajes de Spider-Man: Into the Verse aumenta sin parar.

Esta es la representación hecha por Inteligencia Artificial

Esta es la versión más realista de Gwen Stacy. Foto: Instagram.

La imagen que dio la Inteligencia Artificial muestra a Gwen Stacy como si fuera una persona de la vida real. El resultado demuestra cómo ha mejorado la Inteligencia Artificial desde sus primeros intentos ya que la fotografía tiene un aspecto tan realista que muchos podrían confundirla con un cosplay.

El resultado muestra a Gwen Stacey con su característico cabello rubio rasurado y con jopo a un lado. También la Inteligencia Artificial agregó los colores del traje que este personajes utiliza en su versión de Spider Man y por supuesto, la herramienta digital no podía no recrear sus enormes y hermosos ojos celestes.