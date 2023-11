Sol Pérez posa en microbikini y se roba todas las miradas

Sol Pérez se ha posicionado como una de las figuras del momento. La mediática cosecha más de 6,5 millones de seguidores en su perfil de Instagram, así que cada vez que encuentra la oportunidad comparte fotos y videos de su rutina diaria, su trabajo e incluso sus entrenamientos. Recientemente, la ex "Chica del clima" subió unas imágenes que dieron que hablar.

Hace unas horas, "La Sobri de Pérez" utilizó su cuenta de Instagram para postear unas instantáneas en sus historias. En esta ocasión, Sol presumió su imponente belleza luciendo un traje de baño de dos piezas. Una microbikini en cuadrillé blanco y rosado con la que dejó ver sus abdominales marcados. Al parecer, la mediática aprovechó el día domingo para relajar y tomar sol.

Sol Pérez presume su figura en microbikini. Imagen de Instagram @lasobirdeperez.

La semana pasada, Pérez se casó con Guido Mazzoni por civil, así que desde entonces ha estado en el foco de atención. De hecho, la mediática habló con Socios del Espectáculo sobre los detalles de la celebración e incluso hizo una inesperada declaración sobre formar una familia.

El cronista le comentó: "Dijiste que este era el sueño de tu vida", por lo que Sol respondió muy emocionada: "Sí, la verdad es que siempre pensé y soñé con casarme, el vestido blanco, con el príncipe azul pero me sorprendió porque me vino algo mejor". La mediática reveló que no es un príncipe azul, sino que es mejor porque es el amor de su vida. "Elegí a la mejor persona y elijo todo los días de mi vida a la mejor persona para formar una familia", comentó la figura.

La pareja se casó por civil el 15 de noviembre. Imagen de Instagram @guidotmazzoni.

Luego, el cronista le preguntó a Guido Mazzoni: "¿Vos por qué la elegiste a ella?". En ese entonces el empresario respondió que Sol era una persona estupenda, "trabajadora, humilde", así que todos los días aprendía algo de ella. "Quiero que me enseñe a transitar esta vida de una manera única como solo lo sabe ella", sentenció el esposo de Sol.

El próximo 25 de noviembre, la pareja celebrará una boda a lo grande. Según ha trascendido, la fiesta se realizará en un lujoso hotel cinco estrellas, Sofitel La Reserva Cardales, ubicado en el partido de Campana.