Las mejores películas que te harán reír hasta llorar en Netflix

Netflix es conocido por tener una extensa biblioteca de contenido que abarca una amplia variedad de géneros y estilos. Ofrece opciones para todos los gustos, desde películas y series de drama, comedia, acción y ciencia ficción hasta documentales, programas infantiles y contenido original exclusivo de Netflix.

En esta oportunidad, traemos una selección de películas de comedia que te harán reír hasta derramar lagrimas. Se trata de una lista repleta de sátiras delirantes y cintas salvajes que no te querrás perder. Aquí tienes algunas sugerencias de películas con un toque humorístico que podrían interesarte.

'Don't Look Up' traducido al español como 'No mires arriba' es un film de ciencia ficción y sátira que se estrenó en 2021. El reparto incluye a Jennifer Lawrance, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Rob Morgan, Jonah Hill, entre otras figuras. "Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ¿Y?", relata la sinopsis oficial de Netflix.

'Una esposa de mentira' es un clásico de la comedia. Imagen de Netflix.

Otra de las películas que podemos incluir en la lista de comedia es 'Una esposa de mentira', un film romántico para reír. Se trata de un clásico protagonizado por Adam Sandler, Jennifer Aniston, con la aparición de Nicole Kidman. Esta cinta relata la historia de un cirujano plástico que lleva años fingiendo que está casado, sin embargo conoce a la mujer de sus sueños, así que le pide a su asistente que se haga pasar por su futura exesposa.

Dwayne Johnson y Kevin Hart protagonizan 'Un espía y medio'. Imagen de Netlix.

'Un espía y medio' es una película de acción, aventura y espías, ideal para reír. Es un film un tanto disparatado y emocionante que cuenta con la actuación de Kevin Hart, Dwayne Johnson, Amy Ryan y otros actores de renombre. La sinopsis oficial relata: "Un operador de la CIA contacta a un amigo de la escuela con habilidades contables para que lo ayude a disolver un plan letal contra los agentes encubiertos del país".